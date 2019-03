Senator PNL: ”Spre disperarea lui Dragnea, CRIZA economică este confirmată oficial!”

Agerpres

Senatorul PNL Florin Cîțu afirmă că președintele PNL Liviu Dragnea ”este disperat” să oprească decizia agenției de rating S&P de a schimba perspectiva României de la stabil la negativ.

Cîțu susține că fără un rating de țară bun, România nu se poate împrumuta, local sau internațional, pentru a acoperi deficitul bugetar.

”Deficitul se duce direct în plata pensiilor speciale, sinecurilor de partid și a datoriilor companiilor de stat (...) Ce nu spune Dragnea și nici slugile lui. Dacă S&P schimbă acum perspectiva la negativ, următoare mișcare în toamnă este de SCĂDERE a rating-ului. DEZASTRU pentru România.” - mai afirmă senatorul liberal.

Mesajul integral al senatorului PNL Florin Cîțu:

”Spre disperarea lui Dragnea, CRIZA economică este confirmată oficial!

Trebuie să va întrebați de ce este așa disperat Dragnea să oprească decizia S&P de a schimbă perspectivei de la stabil la NEGATIV.

Putea foarte simplu să spună, așa cum o face de fiecare dată, că este o consipiratie globală iar agenția de rating este infiltrată de agenți ai multinaționalelor, statului paralel etc. Așa cum face când îl critică Comisia Europeană, Parlamentul European, opoziția politică, etc.

Înainte să vă explic, trebuie să înțelegeți un lucru foarte clar. PSD+ALDE sunt cei care guvernează ACUM România. Tot ce se întâmplă negativ este responsabilitatea lor. Peste tot în România, inclusiv la București. Să nu mai existe dubii. Cei care îi ajută să ascundă dezastrul sunt părtași la distrugerea României.

Acum despre rating și disperarea lui Dragnea:

Fără rating, România nu se poate împrumuta, local sau internațional, pentru a acoperi deficitul bugetar. Deficitul se duce direct în plata pensiilor speciale, sinecurilor de partid și a datoriilor companiilor de stat.

Ratingul este plătit de România. De aceea S&P a acceptat contestația și să amâne 2 săptămâni anunțul despre perspectiva. Dar și contestația se plătește.

BOMBĂ.

Ce nu spune Dragnea și nici slugile lui. Dacă S&P schimbă acum perspectiva la negativ, următoare mișcare în toamnă este de SCĂDERE a rating-ului. DEZASTRU pentru România.

Aici va rog să fiți atenți.

În acest moment rating-ul României, de la toate agențiile de rating, este cu un nivel peste cel de JUNK Bonds. Adică suntem exact la limita de jos a nivelului care recomandă și nu prea să se investească în astfel de țări. JUNK bonds, după cum le spune și numele sunt gunoi.

Trecerea României, din nou, în categoria JUNK ar însemna DEZASTRU. Categoria JUNK înseamnă țări cu probabilitate MARE de a nu plăti datoriile în caz de faliment. Mai mut, investitorilor li se recomandă să EVITE țări din categoria JUNK.

Aceasta este problema reală a lui Dragnea. România se află la câteva luni de fi eliminată de pe piețele de împrumut, local și internațional.

Implicațiile sunt imediate și îngrozitoare pentru români.

Dobânzile la care se împrumută România vor crește peste 7%. Dar doar dacă găsim pe cineva să cumpere aceste obligațiuni. Băncile care investesc în obligațiuni de tip JUNK trebuie să pună deoparte mai mult capital de risc. Adică le costă mai mult. Dacă mai adăugăm și taxele, este clar că băncile vor evita România.

Cu dobânzi mai mari deficitul o să fie aproape imposibil de acoperit din împrumuturi. Guvernul va continua să crească taxele, așa cum face de doi ani, sau va tăia din cheltuieli. Este un guvern socialist înțesat de infractori. Nu va tăia cheltuielile, va continuă să crească taxele.

Ce se poate întâmpla în următoarele 2 săptămâni.

Nimic. România este în CRIZĂ și nu se poate schimbă peste noapte acest lucru.

Dezechilibrele despre care vorbește S&P nu pot fi remediate într-o perioada așa scurtă. Și nu este vorba despre OUG 114. Va spun că aici Dragnea nu dă înapoi și va păstra taxele din ordonanță într-o formă sau alta.

S&P nu are cum să creadă promisiunile disperate, unele ilegale, ale lui Dragnea atât timp cât acesta a introdus în Parlament un buget cu un deficit de 2.55% din PIB și a adoptat un buget cu un deficit de 2.76% din PIB. Pentru a convinge S&P, Dragnea trebuie să reducă credibil deficitul bugetar. Nu se va întâmpla.

După doi ani de zile am ajuns exact unde am spus atunci când am avut primul discurs în Parlament despre bugetul PSD și programul de guvernare- o economie în CRIZĂ. Acum confirmată și de agențiile de rating după ce piețele au confirmat de câteva luni bune.

În următoarele luni.

Nu se vor face investiții. Nu se vor face autostrăzi. Pensiile și salariile se vor plăti din imprumturi cu dobânzi din ce în ce mai mari. Urmează și alte taxe. Inflația crește.

România este în CRIZĂ. Până la sfârșitul anului ajungem la rating JUNK. Iar pentru asta responsabili sunt Dragnea, Valcov, Teodorovicii, ideologii de partid plătiți cu sinecuri, funcționarii care susțin prin falsificarea datelor golăniile miniștrilor și restul grupului infracțional organizat PSD+ALDE.



#RomaniaFaraPSDsiALDE” - a scris pe Facebook liberalul.

Recent, agenția Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung şi scurt în valută şi monedă locală ale României la "BBB minus/A-3".

Perspectiva asociată urmează să fie anunţată în două săptămâni, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară, potrivit Agerpres. România a solicitat apel la decizia S&P privind perspectiva ratingului, iar agenţia a acceptat această solicitare.

