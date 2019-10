Secretarul general al PSD: "Vă spun că noi avem majoritate şi că nu trece moţiunea”

Secretarul general al PSD, senatorul Mihai Fifor, susține că Partidul Social Democrat are în continuare majoritate în Parlament, chiar și după ce, miercuri, nu a reușit să impună prin vot citirea moțiunii de cenzură.

"Vă spun că noi avem majoritate şi că nu trece moţiunea. (...) Noi ne dorim ca această moţiune să fie supusă votului pentru că, dacă suntem responsabili, dorim să închidem odată bâlciul acesta pe care Opoziţia îl creează. Şi, de aceea, am şi cerut 'haideţi fraţilor, dacă vă doriţi cu ardoare să cadă Guvernul acesta şi aveţi soluţii, şi aveţi program, şi aveţi guvern alternativ, veniţi cu moţiunea, o citim, o dezbatem şi o votăm'.

Ei bine, iată că am văzut astăzi că nu se doreşte nici pe departe lucrul acesta. De altfel, ştiam că nu se doreşte de niciun fel de formă, am înţeles că sâmbăta PNL-ul nu lucrează. Ştiam lucrul acesta. Am văzut că nici PRO România nu doreşte să lucreze sâmbăta. Noi doream să închidem săptămâna cu această problemă. (...) PSD nu îşi face probleme pentru această moţiune. Tot ce ne dorim e ca aceşti colegi ai noştri din Opoziţie să se hotărască totuşi să pună moţiunea la vot, pentru că despre asta e vorba. Ce am văzut azi? Un tertip prin care încearcă să amâne", a declarat Fifor, la Parlament, potrivit Agerpres.

Atenţionat asupra faptului că liderul senatorilor PSD a fost în sală şi nu a votat, şi nu doar el, Fifor a susţinut că "este foarte posibil să nu fi avut cartelele de vot la dânşii".

El a adăugat că parlamentarii care nu au avut cartelă nu vor fi sancţionaţi. "Nu. Vor veni la vot în momentul în care trebuie", a arătat senatorul PSD.

"Noi ne doream ca sâmbătă să închidem şi să începem o săptămână în mod normal. La o moţiune de cenzură, cei care trebuie să se îngrijească să aibă voturi sunt colegii din Opoziţie. Cred că e problema dânşilor. Noi am cerut să venim cu ea cât mai repede, pentru că totuşi suntem oameni responsabili - ori vrem să guvernăm, ori nu vrem să guvernăm. Eu am înţeles de la PNL că nu vrea totuşi să guverneze, că sâmbătă au program", a conchis Mihai Fifor.