Secretar de stat din Ministerul Sănătăţii numit şi demis în 24 de ore. Florin Cîțu: „Nu a fost respectată procedura”

La o zi după demiterea ministrului de Finanţe, premierul Florin Cîţu mai schimbă un om în guvern.

Şi nu oricum, ci la nici 24 de ore de la numire. Secretarul de stat în Sănătate Cosmin Baciu a fost numit joi în funcţie, iar vineri a fost deja schimbat.

Premierul Cîţu a explicat că reorganizarea în minister nu a fost aprobată, aşa că postul acestuia nu există.

"În primul rând procedura nu a fost respectată, de numire. Trebuia întâi o solicitare la minister. Deci nu a fost respectată procedura. În al doilea rând, prin protocol, al şaselea post este cel al PNL. Va fi o reorganizare. HG de reorganizare va veni în şedinţa de guvern, vom face al şaselea post şi apoi va fi numit", a precizat premierul.

De partea cealaltă, unii colegi de partid susţin că schimbarea lui Baciu a venit din cauza luptei politice interne.

În plin turneu electoral pentru alegerile din PNL, premierul României continuă schimbările din guvern.

În explicaţia oficială a guvernului, pentru minister nu se aprobase planul de reorganizare, prin care s-ar fi creat un nou post de secretar de stat, crescând numărul total la 6. Numai că organigrama prevedea 5 astfel de posturi, iar unul dintre ele, cel pe care fusese numit Baciu, fusese deja lăsat liber de Andreea Moldovan, încă în urmă cu trei luni.

Surse din PNL susţin că demiterea lui Cosmin Baciu are legătură cu faptul că a fost propus de PNL Bacău, organizaţie care îl susţine pe Ludovic Orban la şefia partidului. Adică aceeaşi acuzaţie ca în cazul remanierii ministrului de finanţe, Alexandru Năzare.

Premierul Florin Cîțu a negat acest lucru. "Să vedem dacă filiala îl mai susţine pe domnul Baciu, aici sunt alte discuţii interne", a adăugat Cîțu. De altfel, cu două zile, premierul spunea că - „Lupta noastră care începe acum şi facem alegeri interne, dar lupta noastră nu este cu PNL, nu este cu colegii noştri din PNL, este cu adversarii noştri politici, care sunt aici de 30 de ani, este cu PSD.”

Deşi criticat în partid de o parte dintre colegi, pentru schimbările făcute, preşedintele Klaus Iohannis i-a luat apărarea lui Florin Cîțu, în scandalul demiterii lui Alexandru Năzare.

Klaus Iohannis, preşedintele României: „Dacă premierul a considerat că este necesară schimbarea unui ministru, înseamnă că a făcut o evaluare și știe ce face. Și, până la urmă, premierul este responsabil pentru buna funcționare a Guvernului, are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine.”

Cosmin Baciu este al doilea secretar de stat schimbat la doar o zi de la numire. În aceeaşi situaţie fiind şi Marian Murguleţ, care a fost secretar de stat la Ministerul Cercetării pentru nici 24 de ore.

Ludovic Orban: Nu am mai înţeles nimic

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri seară, că nu a înţeles nimic din decizia premierului Florin Cîţu de a numi un secretar de stat la Ministerul Sănătăţii şi de a-l revoca în 24 de ore.

Ludovic Orban a fost întrebat, vineri seară, după Gala TNL, despre secretarul de stat numit şi revocat din funcţie în 24de ore.

”În cadrul negocierilor, la Ministerul Sănătăţii, PNL este reprezentat de doi secretari de stat. Noi am desemnat cei doi candidati, respectiv domnul Andrei Baciu, care este şi vicepreşedintele Comisiei de vaccinare şi domnul Cosmin Baciu care este un medic cunoscut, un medic apreciat şi care trebuia numit încă de când am luat decizia de susţinere în BPN. Când am văzut în Monitorul Oficial numirea domnului Baciu, am spus, în sfârşit s-a făcut ceea ce trebuia făcut. Când am văzut demiterea, am spus că nu am mai înţeles nimic”, a afirmat Orban, conform news.ro.

Întrebat dacă a discutat acest aspect cu premierul, Orban a precizat: ”Nu am avut timp să discutăm pe acest subiect, deşi ne-am întâlnit la Dolj şi la Vâlcea. Vom discuta, evident”.