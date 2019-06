Se înteţeşte lupta pentru şefia PSD-ului. Firea: "Nu am făcut o grupare anti Viorica Dăncilă”

Cu trei săptămâni înainte de congres, în PSD se înteţeşte lupta pentru şefia partidului.

Potrivit unor surse, pesediștii au convocat joi o ședință CEX. Au în plan să facă propunerea de modificare a statutului privind procedura de alegere a președintelui partidului. Apoi se deschide oficial lista de candidați.

Potrivit unor surse noua propunere pentru vicepremier în locul lui Titus Corlățean, respins de Iohannis, va fi făcută la pachet cu vicepremieratul (pe probleme economice) lui Viorel Ștefan, care pleacă la Curtea de Conturi a UE.

Deşi public nu şi-a asumat candidatura, premierul Viorica Dăncilă îşi doreşte postul şi chiar ar putea avea cele mai multe şanse. Nemulţumiţi din partid susţin însă că este nevoie de competiţie şi îşi doresc şi alţi candidaţi la congresul din 29 iunie.

Gabrilea Firea, vicepreşedinte PSD: "Nu am făcut o grupare anti Viorica Dăncilă, nu m-am gândit niciodată la aşa ceva, am susţinut-o când Dragnea a propus-o premier, îmi pare rău că nici nu am preluat bine conducerea de la Dragnea şi suntem împărţit în grupri grupuleţe."

Reporter: Pe Dăncilă aţi vedea-o în fruntea PSD?

Dumitru Buzatu, vicepreşedinte PSD: Poate fi oricine îşi doreşte.



Reporter: Veţi candida la vreo funcţie în congres?

Ecaterina Andronescu, senator PS: O să mă gândesc.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!