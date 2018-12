Scandal la Parlament. Președintele PMP a părăsit lucrările Birourilor permanente

Inquam

Liderul PMP, deputatul Eugen Tomac, a părăsit marţi lucrările Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.

Tomac s-a arătat nemulțumit de faptul că nu a intrat în posesia documentului aflat pe ordinea de zi referitor la priorităţile Preşedinţiei României la Consiliul UE, document care va fi prezentat miercuri Parlamentului de premierul Viorica Dăncilă.

"Am părăsit sala Birourilor reunite, pentru că mi se pare inadmisibil modul în care majoritatea PSD-ALDE conduce această instituţie. Mâine suntem invitaţi să adoptăm o declaraţie cu privire la priorităţile României cu privire la Preşedinţia rotativă a Consiliului UE şi, deşi am adoptat această decizie de a se prezenta premierul şi de a susţine priorităţile României şi de a susţine această declaraţie cu o încărcătură uriaşă, nu am primit acest document. Pe mine, ca om care militează activ pentru unirea României cu Republica Moldova, mă interesează dacă printre priorităţile României se află acest obiectiv, pentru că ne mai întâlnim cu această situaţie peste 14 ani. Şi este inadmisibil ca până la această oră să nu avem acest document". a declarat Tomac la Parlament, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, în orice instituţie, dacă există o şedinţă unde se iau decizii, dar nu ştii ce adopţi, cel mai probabil şefii ar fi fost concediaţi.

"În Parlament, orice este posibil. Deci, vom adopta mâine o declaraţie, dar nu ştim despre ce este vorba în declaraţia respectivă şi mai ales care sunt priorităţile României. (...) Probabil Negrescu ştia de ce şi-a dat demisia. Şi încă odată avem această probă a incompetenţei, inclusiv prin şedinţa de astăzi, în care am fost invitaţi să ne pronunţăm pe un document care nu ne-a fost prezentat. (..) Cred că documentul există, dar îl ţin la sertar şi îl vor prezenta mâine cu 5 minute înainte de şedinţă", a adăugat liderul PMP

