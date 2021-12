S-a lansat un nou partid în România: Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor. ”Clasa de mijloc suferă”

Facebook.com

Un nou partid s-a lansat în România. Se numește Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor (AAA), iar evenimentul oficial de lansare a fost transmis în direct pe Facebook, luni, 6 decembrie.

Potrivit unui comunicat de presă, este vorba despre ”un partid de antreprenori”, care s-au săturat de ”modul aberant” în care sunt tratați de ...ceilalți politicieni.

"Formăm un partid de antreprenori, iar proiectul nostru ia naștere ca răspuns la modul aberant în care politicienii ultimilor 30 de ani au tratat mediul antreprenorial românesc, încurajând un sistem legislativ primitiv și ținând antreprenorii captivi birocrației și impredictibilității legislative.", se arată într-un comunicat de presă postat pe pagina de socializare a Alianței.

Președintele acestui partid se numește Ion Ianuș și este nemulțumit de faptul că statul român ”a abandonat” mediul privat.

”Mă numesc Ion Ianuș, sunt unul din fondatorii și totodată președintele partidului politic care se intitulează Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor. Așa cum titlul partidului nostru sugerează, noi suntem cei care construim și hrănim această țară. Noi suntem cei care am hotărât să acceptăm riscul și responsabilitatea de a decide asupra propriilor destine, cei care ne trezim devreme, muncim din greu, oferim locuri de muncă, plătim taxe, accize și impozite și ne dorim bunăstarea acestei națiuni. (...)

În primele zece luni din 2021 s-au închis peste 25.000 de firme, în creștere cu 20 % față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Iar statul român, care are obligativitatea să sprijine mediul privat, pentru că este sursa principală de venituri la bugetul consolidat, s-a clasat pe locul 114 în lume. Adică 114 țări, înaintea României, au realizat că este imperativă susținerea mediului de afaceri pe timpul pandemiei. Statul român nu numai că nu a venit în sprijinul mediului privat, ci l-a abandonat.” - a declarat Ianuș la lansarea AAA.

La evenimentul de lansare al partidului Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor au transmis mesaje de susținere diferiți antreprenori, precum:

-► Victor Balaș - președinte al Asociației Specialiștilor Auto din România

-► Nicu Vasile - președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România

-► Dan Ivașcu - președintele Cooperativei Agricole Unirea Buzău

Liviu Pătru, președinte al filialei AAR din Râmnicu Vâlcea: ”Numele meu este Liviu Pătru, sunt antreprenor din Râmnicu Vâlcea încă din 1991. Am peste 250 de angajați și îmi desfășor activitatea în domenii precum producția materialelor de construcții sau transportul internațional de marfă. Nu am făcut niciodată politică. Astăzi mă aflu aici pentru că îmi doresc ca de acum încolo să putem accesa bani europeni mult mai ușor decât am făcut-o până acum. Mă aflu aici astăzi pentru că găsesc din ce în ce mai greu forță de muncă calificată, care să mă ajute în activitățile pe care le desfășor.”