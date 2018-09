România află verdictul Comisiei de la Veneția pe 19 octombrie. Parlamentarii PSD au avut reproșuri

România este evaluată de Comisia de la Veneția, forul suprem în materie de legislație europeană, care și-a trimis reprezentanții la București. Întâlnirea cu parlamentarii PSD a fost una încinsă.

Cei din urmă au spus că raportul preliminar al comisiei, care critică modificările Codurilor Penale, este imperfect și subiectiv.

Vizita se încheie vineri, iar raportul final va fi făcut public pe 19 octombrie.

Cei 7 reprezentanți Comisiei de la Veneția s-au întâlnit la Parlament cu membrii ”comisiei Iordache". Parlamentarii i-au criticat pentru că experții europeni au făcut un raport preliminar defavorabil lor.

Florin Iordache, deputata PSD: ""Dar, în acelaşi timp, a existat şi o părere că raportul preliminar, cel care vizează legile justiţiei, în anumite părţi conţine anumite imperfecţiuni. Aici discutăm despre crearea acelei secţii specializate la Parchetul general. Şi am dat ca exemplu că peste jumătate din procurori şi judecători au avut dosare la DNA. Consider eu că prin aceasta era o presiune care se exercita asupra procurorilor şi judecătorilor şi prin faptul că această secţie sau necesitatea înfiinţării acestei secţii la nivelul Parchetului general va aduce un plus de stabilitate şi va crea o justiţie independentă. Cu toţii ne dorim un stat de drept, ne dorim ca toţi care au încălcat legea să fie judecaţi şi condamnaţi pe baza unor probe, iar probele obţinute nelegal clar trebuie eliminate. Fără îndoială, cu toate observaţiile care vor veni, dar în primul rând cu observaţiile pe care CCR le va face în perioada următoare, săptămâna cealaltă şi peste două săptămâni Curtea va discuta şi Codul penal şi Codul de procedură penală, noi le vom transpune de urgenţă", a mai spus Iordache. "

Stelian Ion, deputat USR: "Reprezentanții PSD au criticat foarte dur raportul preliminar al comisiei de la Veneția. Aceștia nu și-au ascuns dezamăgirea față de acel raport pe care l-au numit subiectiv ”

Iuliana Scântei, senator PNL: "Am văzut niște reprezentanți ai Comisiei de la Veneția care sunt îngrijorați dacă toate aceste modificări legislative au fost făcute în temeiul unor studii de impact"

Despre studiile de impact, parlamentarii nu au putut răspunde, pentru că ele nu au fost făcute. Ei au susținut că toate modificările din legile justiei și din codurile penale sunt o aliniere la legislația europeană.

Tudorel Toader: "Comisia este în misiune de evaluare. Am discutat despre coduri. Le-am explicat câteva dintre soluțiile legislative adoptate de Parlament."

Reprezentanții comisiei de la Veneția s-au întâlnit cu ministrul Justiției, dar și cu președintele țării. Oficialii au fost reținuți în aprecieri.

Thomas Markert, secretarul Comisiei de la Veneția: "Ministrul ne-a dat explicații despre scopurile reformei din justiție. Am discutat aceste aspecte. Bineînțeles, este o reforma foarte complexă și am discutat doar câteva detalii."

Consiliul Europei a cerut public României să aștepte opinia Comisiei de la Veneția, înainte de a schimba Codul Penal și Codul de Procedura Penală.

