”În politică, credibilitatea se construieşte prin respectarea cuvântului dat. Poziţia PNL şi a preşedintelui partidului, Ilie Bolojan, a fost aceeaşi în discuţiile cu partenerii, în consultările oficiale şi în declaraţiile publice. Şi rămâne aceeaşi”, spune PNL într-o postare pe Facebook.

”Ne respectăm angajamentele asumate şi spunem public exact ceea ce susţinem şi în cadrul negocierilor. Nu schimbăm regulile jocului în funcţie de conjunctură şi nu rescriem ceea ce am spus”, mai spune PNL în mesaj.

Liberalii menţionează că pentru ei consecvenţa şi respectarea cuvântului dat sunt mai importante decât orice dispută politică.

”România are nevoie de seriozitate, responsabilitate şi parteneri care îşi onorează angajamentele”, menţionează formaţiunea.

Reacţia liberalilor vine după ce Partidul Social Democrat a denunţat blocajul politic total iresponsabil al PNL, USR şi UDMR, care riscă să arunce România în haos economic şi social, prin anunţul de azi al partidelor de dreapta privind susţinerea unui prim-ministru comun - fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate.

PSD a arătat că este o nouă tentativă de inventare a unor condiţii menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline.

"PSD a dorit refacerea rapidă a coaliţiei pro-occidentale - fără Bolojan. Au refuzat! PSD a susţinut încercările preşedintelui României privind desemnarea unui alt premier. Au refuzat, deşi iniţial au acceptat. PSD a acceptat să îşi asume funcţia de prim-ministru şi guvernarea, dar şi adoptarea unui acord politic cu partidele de dreapta. Au refuzat, deşi iniţial au propus şi au insistat săptămâni în şir cu această variantă. Toate aceste schimbări de opinie ale PNL-USR-UDMR demonstrează existenţa unui scenariu premeditat al acestora de a menţine România în criză politică", menţionează social-democraţii.