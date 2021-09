Reacții după anunțul demisiilor miniștrilor USR PLUS. Orban: ”Premierul a luat niște decizii care au aruncat în aer coaliția”

Inquam Photos/ Ilona Andrei

Miniștrii USR PLUS au demisionat din Guvern. Este vorba despre cinci miniștri și vicepremierul Dan Barna.

Astfel, și-au dat demisia ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministrul Transporturilor, ministrul Sănătății, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și vicepremierul. Postul de ministru al Justiţiei a rămas deja vacant după revocarea lui Stelian Ion.

”Nu se mai poate aşa şi nici nu se va mai putea aşa mai departe cu USR PLUS. Miniștrii USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu. Ne prezentăm demisiile. Mâine dimineață, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou. Florin Cîţu a dinamitat conştient şi perfect responsabil această coaliţie”, a anunțat Dan Barna.

Premierul Florin Cîţu a declarat, luni, referitor la anunţul privind retragerea din Guvern a miniştrilor USR PLUS, că trebuie să vadă mai întâi documentele, menţionând că "răul cel mai mare pentru România a fost făcut când USR PLUS s-a asociat cu AUR, un partid extremist".

Cîţu a mai spus că miniştrii USR PLUS s-au comportat ca "nişte copii răsfăţaţi", menţionând că în acest moment este vorba de interesele românilor.

"Era normal când depui o moţiune alături de AUR să-ți dai demisia din Guvern. Eu nu am văzut nimic, să vedem mai întâi documentele, dar eu cred că răul pentru România a fost făcut atunci când s-au asociat cu AUR. Acela este cel mai mare rău. (...) Staţi să începem să primim demisiile, încă nu am documentele, deci nu are sens să discutăm aceste lucruri. Cred că au fost declaraţii, am mai văzut declaraţii în această perioadă, dar repet, cel mai mare rău pentru România a fost făcut când s-au asociat cu AUR, acest partid", a adăugat Florin Cîţu.

El a menţionat că va vedea care sunt paşii următori când va primi documentele de demisie.

"Am spus că în România coaliţia de dreapta este cea care trebuie să guverneze, dar e adevărat că este complicat atunci când cei de dreapta sau cei pe care îi credeam de dreapta se asociază cu un partid extremist, după aceea îi vor lângă şi pe socialişti, se pare că nu erau de dreapta, ci doar credeam noi", a adăugat premierul.

El a susţinut că sunt multe proiecte care trebuie adoptate în perioada următoare, menţionând că miniştrii USR PLUS s-au comportat "ca nişte copii răsfăţaţi".

"Noi vrem să guvernăm România, nu este vorba de împăcare, ci de interesele românilor şi aici s-au comportat, din păcate, ca nişte copii răsfăţaţi", a adăugat premierul.

Cîţu a mai spus că singura certitudine este că cei de la USR PLUS au legitimat un partid extremist.

"Au semnat alături de el o moţiune împotriva lor, ceea ce numai Dragnea a mai făcut. Deci două dintr-o lovitură: l-au legitimat pe Dragnea şi au legitimat şi un partid extremist. Singura certitudine pe care o avem acum este că au făcut o schemă a lui Dragnea şi au semnat cu AUR. (...) Certitudinea este că cei de la USR PLUS au legitimat un partid extremist şi au copiat metoda Dragnea", a afirmat Cîţu.

Întrebat dacă ar conduce un guvern susţinut de PSD, el a spus: "Nu văd cum se poate face asta. (...) Nu folosesc metodele lui Dragnea, nu dau propriul guvern jos".

Cîţu a mai afirmat că va face o nouă majoritate prin negocieri.

"Am arătat că am construit în jurul meu o echipă şi am pornit cu câţiva oameni în spate şi acum am aproape tot partidul, veţi vedea că şi în Parlament voi reuşi să fac o majoritate", a adăugat Cîţu, fără să precizeze cu cine ar putea face majoritatea.

Ludovic Orban, despre demisiile miniştrilor USR PLUS: ”Este în mod clar o adâncire a crizei”



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seară, că demisiile miniştrilor USR PLUS înseamnă o adâncire a crizei de la nivel guvernamental. Orban a mai declarat că premierul Florin Cîţu a luat unele decizii care au aruncat în aer coaliţia.

”Este în mod clar o adâncire a crizei. Decizia de astăzi a USR PLUS arată că USR PLUS merge până la capăt, arată că nu mai există soluţie de guvernare comună cu Florin Cîţu premier, că URS PLUS preferă să treacă în opoziţie decât Florin Cîţu premier”, a declarat Ludovic Orban, luni seara.

Orban a explicat că probabil Florin Cîţu nu se aştepta ca USR PLUS să iasă de la guvernare.

”Pentru ca o coaliţie să funcţioneze, partenerii trebuie să se respecte între ei şi să sprijine pe cei care se află în coaliţie în aplicarea punctelor de guvernare. Nu ştiu dacă din lipsă de experienţă politică sau că a fost prost sfătuit sau că a considerat că are soluţie şi dacă USR PLUS iese la guvernare sau a crezut că USR PLUS nu va ieşi de la guvernare, premierul a luat nişte decizii care au aruncat în aer coaliţia şi a determinat reacţia USR PLUS”, a mai afirmat Orban.

Liderul liberal a mai adăugat că sămânţa discordiei a fost PNDL3, un program pe care el îl susţine fiind necesar pentru localităţi.



”Sămânţa discordiei a fost PNDL3. Eu nu sunt un susţinător de conjunctură al planului de investiţii, este un program absolut necesar pentru localităţi, dar acest program trebuia aprobat fără să stârnim scandal în coaliţie. După introducerea în şedinţa de guvern a urmat revocarea ministrului Justiţiei”, a declarat Orban.

Rareş Bogdan: ”Cred că oamenii aceştia nu au înţeles că nu pot fi într-o revoluţie continuă”



Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte al PNL, a afirmat, luni seară, că USR PLUS are posibilitatea să revină cu miniştrii în Guvern, în afară de Stelian Ion.

”Cred că oamenii aceştia nu au înţeles că nu pot fi într-o revoluţie continuă”, a declarat Rareş Bogdan. Liberalul a precizat că partidul nu va renunţa la Florin Cîţu şi a catalogat seara ca fiind ”critică, tragică”.

Rareş Bogdan a afirmat luni seară că pentru România cel mai bine este o coaliţie de dreapta asumată în jurul PNL.

“Aştept în continuare ca cei de la USR să îşi revină. Cred în continuare că pentru România cel mai bine este o coaliţie de dreapta asumată în jurul PNL. Cred că USR are încă posibilitatea să revină cu miniştrii în afară de Ion Stelian şi să-l înlocuiască, să vină cu noul nume la Ministerul Justiţiei, dar în acelaşi timp, chiar dacă pare foarte târziu, cred că în ultimul ceas trebuie să înţeleagă că a fugi de guvernare, în octombrie-noiembrie 2019, când ne-au lăsat singuri în faţa pandemiei şi a provocărilor anului 2020, a fugi acum de guvernare, cred că oamenii aceştia nu au înţeles că nu pot fi într-o revoluţie continuă, nu pot fi doar în opoziţie”, a declarat Rareş Bogdan.

El a precizat că liberalii nu renunţă la Florin Cîţu.

“Nu renunţăm la Florin Cîţu. Florin Cîţu este opţiunea noastră de premier, este cea mai bună opţiune, este exact omul potrivit în această perioadă în care România poate implementa investiţii de peste 130 de miliarde de euro. (…) Dacă acum am ceda, ceea ce nu se pune problema, sunt convins că ar veni cu condiţii peste condiţii. Deci ca să fie lucrurile clare, alegerea PNL în integralitatea sa este Florin Cîţu şi rămânem în spatele premierului nostru”, a explicat Rareş Bogdan.

Acesta a afirmat că „este o seară critică, tragică”.

”Este o seara critică, tragică pe care niciodată nu mi-aş fi închipuit-o atunci când protestam în Piaţa Victoriei alături de sute de mii de români la minus 30 de grade sau la plus 40”, a mai spus el.

El a precizat că dacă miniştrii USR PLUS îşi depun demisiile urmează 45 de zile de interimat la acele ministere.

“Dacă depun demisiile, urmează 45 de zile în care suntem în situaţia de interimat, în aceste 45 de zile vom prelua ministerele, colegi de-ai noştri, respectiv secretari de stat sau miniştri plini de la alte ministere (…) Comportamentul de a părăsi guvernarea în aplauze arată cel puţin iresponsabilitate dacă nu şi imaturitate politică”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

Anca Dragu: ”USR PLUS nu poate gira o guvernare unilaterală”



Preşedintele Senatului, Anca Dragu, afirmă, luni seară, că USR PLUS nu poate gira o guvernare unilaterală.

”O coaliţie înseamnă consens, consultări, dialog, într-un cuvânt - echipă”, a transmis Anca Dragu, precizând că echipa ”a fost fracturată iremediabil”.

”USR PLUS nu poate gira o guvernare unilaterală. USR PLUS îşi doreşte să facă parte dintr-o coaliţie responsabilă. În această seară, colegii noştri miniştri au ales să demisioneze din această guvernare care nu îi mai reprezintă. O coaliţie înseamnă consens, consultări, dialog, într-un cuvânt - echipă. Dar această echipă a fost fracturată iremediabil”, a scris, luni seară, pe Facebook, Anca Dragu.

Preşedintele Senatului afirmă că USR PLUS ”s-a născut din nevoia stringentă de însănătoşire a României şi pentru asta noi ne vom dedica toate eforturile”.

”Mergem înainte”, a mai transmis Dragu.

Sighiartău: ”Din păcate, se vede lipsa de experienţă a unui partid nou care este pentru prima dată la guvernare”



Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a afirmat, luni seară, că se vede lipsa de experienţă a unui partid nou, care este pentru prima oară la guvernare, precizând că USR PLUS ia decizii la cald şi ia decizii copilăreşti.

Sighiartău a declarat luni, că a transmis celor de la USR PLUS că PNL nu renunţă la premierul Florin Cîţu.

“Partenerilor noştri le-am spus foarte ferm că nu putem renunţa la premierul PNL care este susţinut de tot partidul, inclusiv domnul Ludovic Orban, inclusiv echipa domnului Ludovic Orban au votat pentru susţinerea domnului Cîţu, mesajul a fost foarte clar, cu atât mai mult acum ţara are nevoie de stabilitate are nevoie să genereze acele reforme pentru care ne-au votat cetăţenii. Nu cred că USR PLUS va avea altă variantă decât să voteze o guvernare alături de PNL că nu îi văd votând alături de PSD, AUR”, a afirmat secretarul general.

El consideră că se vede lipsa de experienţă a unui partid aflat pentru prima oară la guvernare.

“Din păcate, se vede lipsa de experienţă a unui partid nou care este pentru prima dată la guvernare. Se iau decizii la cald, se iau decizii copilăreşti şi cred că mulţi dintre liderii raţionali ai USR PLUS, mai ales după finalizarea alegerilor interne vor lua această decizie de revenire la guvernare şi de a guvernare pentru cetăţenii care i-au votat”, a explicat Sighiartău.