Cîţu: Trebuie să oprim declaraţiile şi să ne aşezăm la masa dialogului

Agerpres

Premierul Florin Cîţu a declarat luni, referitor la tensiunile din coaliţie, că "trebuie să oprim declaraţiile şi să ne aşezăm la masa dialogului".

"Eu am spus că este trist să vedem partenerii de coaliţie alături de AUR, un partid extremist. Acum văd că partenerii de coaliţie vor să fie şi lângă PSD. Eu îmi aduc aminte că împreună am fost în stradă împotriva legilor justiţiei modificate de PSD. Cred că trebuie să oprim declaraţiile şi să ne aşezăm la masa dialogului, pentru că nu fac bine aceste declaraţii", a afirmat prim-ministrul, care participă la un eveniment la Templul Coral din Capitală.

În cursul aceleiaşi zile, Cîţu a avut o întrevedere cu preşedintele Klaus Iohannis.

"Soluţia este aceeaşi pe care am prezentat-o din primul moment - dialogul. Sunt dispus în continuare să continuăm dialogul. Eu consider că doar o coaliţie de dreapta poate conduce România astăzi, această coaliţie cu care am pornit la drum. Trebuie doar să ne aşezăm la masă şi să discutăm (...). Concluzia este aceeaşi pe care şi domnul preşedinte a spus-o în acest weekend, pe care am spus-o şi eu - singura soluţie pentru România o reprezintă o coaliţie de dreapta, această coaliţie de dreapta", a afirmat Florin Cîţu.