Reacția lui Iohannis când a fost întrebat de povestea cu asasinarea lui Dragnea

Președintele României a comentat, pe scurt, faptul că Liviu Dragnea a susținut că anul trecut 4 asasini au fost trimiși să-l asasineze.

Klaus Iohannis l-a comparat pe Liviu Dragnea cu un dictator când a fost întrebat de afirmația cu asasinarea.

”Nu am auzit niciodată despre așa ceva. Omul deja are fricile, obsesiile și cosmarurile unui dictator. Da, mă refer la Dragnea.”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi că anul trecut asupra sa a avut loc o tentativă de asasinare.

Întrebat la Antena 3 dacă se doreşte ca el să fie omorât, dacă este ameninţat cu moartea şi dacă are informaţii că s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a declarat: "Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. (...) Au venit patru străini în România, au fost cazaţi la Athenee Palace, din ceea ce mi s-a spus, şi au stat trei săptămâni aici. Mă rog, am scăpat, dar asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau o să-mi iau pază".

