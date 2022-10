Rafila: România raportează 1% din totalul cazurilor externate ca infecții nosocomiale. Media europeană e 7%

Ministrul Sănătăţii a mai spus că în ţară a crescut raportarea acestor infecţii de la 0,2% la 1%. Ministrul a mai anunţat că România este pe primul loc în Uniunea Europeană la consumul de antibiotice.

Rafila a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă a finalizat raportul la nivelul naţional privind infecţiile asociate asistenţei medicale.

„Am reuşit să facem foarte multe lucruri care pot să ducă la controlul acestui fenomen”

„L-am finalizat. Aveam la dispoziţie nu numai datele, dar şi toate modificările legislative şi organizatorice pe care le-am făcut în ultimul an. Cred că în ultimul an, din acest punct de vedere, s-a reuşit cea mai importantă evoluţie din ultima perioadă, ultimii cinci ani, 10 ani. Am reuşit să facem foarte multe lucruri care pot să ducă la controlul acestui fenomen. Nu putem să pledăm pentru două chestiuni care sunt contradictorii şi care pot să inducă oamenii în eroare, pe de o parte şi pot să afecteze serios şi credibilitatea sistemului sanitar şi nu neapărat a Ministerului Sănătăţii, ci a profesioniştilor care lucrează în zona sănătăţii”, a spus Rafila, potrivit News.ro.

„România raportează, după o evoluţie crescătoare, 1% din totalul cazurilor externate ca fiind infecţii asociate asistenţei medicale. Media la nivelul european este de 7%. Noi am crescut de la 0.2% la 1%. La nivelul Uniunii Europene sunt în fiecare an 37.000 de decese care sunt datorate infecţiilor asociate asistenţei medicale, iar numărul de decese care sunt parţial atribuite acestor infecţii, pentru că pacienţii au foarte multe patologii foarte complicate, este de cel puţin trei ori mai mare. România are cam 5% din populaţia Uniunii Europene şi, dacă ar fi să extrapolăm aceste cifre la nivelul ţării noastre, am vedea că şi în România numărul de decese care ar putea să fie atribuite infecţiilor asociate asistenţei medicale ar fi probabil de circa 1.700 de decese care s-ar înregistra la nivelul unui an”, a mai spus ministrul.

El a adăugat că România se află pe primul loc la consumului de antibiotice în Uniunea Europeană, iar acest lucru generează rezistenţa bacteriilor la antibiotice.

„În momentul în care există opinii foarte vehemente că trebuie să facem totul pentru dispariţia infecţiilor nosocomiale, nu o să reuşim. Pentru că dacă se va crea o presiune publică, noi lucrăm să se poată descoperi, să se poată raporta, să putem lua măsuri încât să fie mai puţine infecţii cu bacterii multirezistente pentru că avem o problemă majoră în România, avem cea mai proastă situaţie din punct de vedere al bacteriilor multirezistente care produc infecţii invazive întrucât se folosesc cele mai multe antibiotice”, a spus Rafila.

„Anul trecut am fost pe locul întâi la consumul de antibiotice în Uniunea Europeană ”

„Anul trecut am fost pe locul întâi la consumul de antibiotice în Uniunea Europeană şi lucrul acesta generează rezistenţă la antibiotice şi atunci trebuie să lucrăm ca să aducem fenomenul acesta sub control, să scădem treptat consumul de antibiotice, să putem să facem screening-ul pacienţilor când sunt internaţi în spitale şi să îi separăm, dacă există condiţii în spitale, să aibă saloane individuale, mai ales în zona asta sensibilă de terapie intensivă, să putem să urmărim circuitul bacteriilor în spitale, să putem face diagnostic microbiologic şi am făcut legislaţia ca să facem posibil diagnosticul microbiologic în spitale, să organizeze laboratoare sau compartimente cu personal calificat”, a mai spus Ministrul Sănătăţii.

El a menţionat că aceste infecţii nu pot fi eliminate, ci trebuie să avem o raportare reală a lor.

„O să facem acest raport pentru primul-ministru, dar vreau să înţeleagă toată lumea că nu putem să avem două lucruri care sunt opuse: să avem o situaţie reală, să încurajăm raportarea, să putem lua măsuri, să facem o raportare corectă şi pe de altă parte, să luăm măsuri pentru dispariţia acestor infecţii care nu pot fi eliminate nicăieri, în nicio ţară din lume, iar dacă aceste lucruri care apar fac parte dintr-un scenariu legat de o presiune publică care se exercită asupra autorităţilor, nu asupra mea, lucrul ăsta nu va face decât imposibil celălalt proiect care este proiectul corect de aducere la cunoştinţa oamenilor şi la cunoştinţa profesioniştilor şi va duce şi la implicarea profesioniştilor pentru rezolvarea acestei situaţii”, a spus Rafila.

Rafila a vorbit și despre situaţia de la Spitalul Judeţean Târgu Mureş

Ministrul s-a referit şi la situaţia de la Spitalul Judeţean Târgu Mureş, unde cinci pacienţi au murit din cauza infecţiilor.

„A fost situaţia de la Târgu Mureş. Au fost cinci decese. Ăla e un focar. Ăla mă preocupă. De ce mă preocupă? Pentru că înseamnă că acolo există o problemă legată de mediul în care se desfăşoară, fie că e vorba de personalul care e acolo, fie că e vorba de pacienţii care vin acolo şi nu se face screening, fie că sunt condiţii hoteliere care nu sunt bune şi stau prea mulţi, prea apropiaţi, fie că personalul de îngrijire care face curăţenie nu cunoaşte prevederile ordinului privind curăţenia şi dezifecţia. Asta e o problemă unde mă duc, o investighez, o rezolv şi nu se mai întâmplă. Încerc să fac ceva, dar nu pot să evit aparţia de decese şi atunci nu vin, de exemplu, cu o declaraţie demagogică şi spun patru copilaşi au decedat într-un spital din România şi facem ancheta epidemiologică, cei care au avut probleme legate de infecţie au fost trei şi decese a fost unul singur. Nu cred că în felul ăsta ajutăm rezolvarea acestei probleme. Un manager trebuie încurajat să raporteze. M-aş duce mai degrabă la un spital un managerul raportează 5-6% infecţii, chiar şi decese, decât la un spital care raportează 0 sau 0,1%”, a concluzionat Rafila.

