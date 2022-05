Acuzații de malpraxis la Spitalul de Urgență Brăila. O femeie ar fi murit după contractarea unei bacterii în spital

StirilePROTV

Este anchetă de amploare la Spitalul de Urgență din Brăila, unde rudele unei paciente de 83 de ani susțin că femeia a murit în urma unei infecții pornită de la o bacterie pe care ar fi luat-o din spital.

Sunt plângeri depuse atât la poliție, cât și la Colegiul Medicilor, unde urmează să fie audiați toți cei implicați în tratarea femeii. Conducerea Spitalului din Brăila susține că va face o cercetare internă.

Femeia de 83 de ani a fost internată în spital în luna februarie, cu diagnosticul COVID. A fost externată după trei săptămâni, când a fost considerată vindecată. Problemele pacientei, însă, abia începeau.

Mircea Avrămescu, fiul femeii: „Externată la trei săptămâni, unde a fost diagnosticată cu o infecție intraspitalicească, clostridium”

Femeia a fost internată din nou, pe 10 aprilie, iar fiul ei susține că problemele s-au agravat.

Mircea Avrămescu, fiul femeii: „N-a fost îngrijită corespunzător, nu am fost lăsat să o văd timp de zece zile, în acest timp nu a fost hrănită, i-am dus alimente și alimentele pe care i le-am dus nu i s-au dat. Mama plângea că avea dureri foarte mari de stomac, iar personalul medical a spus că mama a fost îngrijită și nu are nicio problemă. Am auzit-o țipând și spunea că avea dureri foarte mari de stomac, iar o asistentă spunea că mi se pare mie.”

Primele măsuri luate de polițiști

Pe 22 aprilie, femeia a murit, iar fiul ei a depus plângeri la poliţie şi la Colegiul Medicilor.

Inspector Elena Ostache, purtător de cuvânt la Poliția Brăila: „În cauză a fost dispusă efectuarea necropsiei în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului și a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.”

Dragoș Voicu, Colegiul Medicilor, Brăila: „Ancheta este în desfășurare. S-au cerut documente medicale în copie și s-au fixat comisiile de analiză pe specialitățile cazului. Mă strădui să dau un răspuns cât mai repede, dar nu depinde numai de mine, sunt foarte mulți oameni implicați în ancheta asta.”

Între timp, cei din conducerea spitalului din Brăila vor să discute personal cu fiul femeii.

Delia Râșnoveanu, manager la Spitalul de Urgență Brăila: „Deocamdată, persoana respectivă s-a înscris în audiență și urmează să vină să rezolvăm și așteptăm documente de la Colegiul Medicilor în funcție de ce urmează să facem.”

Deocamdată, ancheta polițiștilor cercetează doar fapta, iar în funcție de rezultat se va stabili dacă vor formula acuzații și asupra vreunui angajat al spitalului.