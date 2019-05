Protestatarii din Galați au aruncat mărunțis manifestanților PSD, după miting

La mitingul din Galați în care social-democrați și-au prezentat candidații pentru alegerile europarlamentare au venit câteva mii de simpatizanți, dar și de protestatari, care au huiduit și au aruncat cu hârtie igienică către susținătorii partidului.

"E un grup de bătăuși care se ține după noi în toată țara", a comentat Liviu Dragnea.

În fața sălii de cultură din Galați, Liviu Dragnea l-a criticat pe șeful statului pentru că la summit-ul de la Sibiu nu a invitat lideri politici de la București și că "a ținut să reprezinte România singur". Dragnea a explicat și de ce liderii PSD au fost huiduiti la ultimele mitinguri organizate de partid.

Liviu Dragnea, președintele PSD: "E un grup de bătăuși care umblă după noi. Aseară le-au găsit la ei bolovani, bâte și pietre. Iohannis și ai lui vor să conducă România cu bâta".

Deși relațiile dintre Dragnea și premier nu sunt tocmai bune, susțin surse guvernamentale, Dăncilă s-a alăturat mitingului de la Galați. Dar a greșit numele orașului de mai multe ori.

Viorica Dăncilă, premierul României: "Dragi români, facem aici summitul de la Iași, scriem declarația de la ... Galați. Am venit la Iași, am venit la Galați, am venit la Botoșani, am fost în multe locuri din țară".

În tot acest timp, câteva sute de protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii, încercând să ajungă la mitingul PSD. De supărare că nu au fost lăsați, au aruncat cu hârtie igienică spre cei care se duceau către miting.

Dispozitivul de jandarmi i-a încercuit pe nemulțumiți și i-a împins înapoi, pe trotuar. După ce discursurile s-au terminat și simpatizanții au venit spre autocare, protestatarii au blocat mașinile, înconjurându-le.

Manifestanții PSD s-au răsfirat prin spatele blocurilor, ca să evite protestatarii. Aceștia, simbolic, le-au aruncat mărunțiș, ca unor pomanagii, și i-au huiduit.

Autocarele au ieșit din oraș după ce jandarmii au făcut cordon în fața protestatarilor.