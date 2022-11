Primarul Vasile Laba, dat pe mâna Curții de Apel Cluj. ANI îl acuză de avere nejustificată

Într-un comunicat de presă, Agenția Națională de Integritate precizează că a constatat că averea primarului comunei Bistrița-Bârgăului, Vasile Laba, este nejustificată.

„Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 101.120 de lei și 37.370 de euro între averea dobândită și veniturile realizate de către Laba Vasile, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice”.

Instituția a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj, care va controla veniturile realizate de Laba Vasile obținute în timpul mandatului.

Primarul comunei Bistrița-Bârgăului spune că sumele respective aparțin cumnatului său, care locuiește în Italia. Acesta își construia o casă în țară, iar Vasile Laba îl ajuta să gestioneze sumele trimise din Italia pentru lucrări, arată publicația Bistrițeanul.

„Mi-a trimis cumnatul niște bani…și poate am omis să îi trec în declarația de avere. Banii nu au fost ai mei, ci ai cumnatului și eu doar îi gestionam. Am greșit, că trebuia să îi trec în declarația de avere. Nefiind banii mei am zis că nu trebuie trecuți în declarația de avere”, s-a justificat Vasile Laba.

