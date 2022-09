Dați dispăruți, doi bărbați au fost găsiți morți într-un autoturism căzut în râul Bistrița

Se pare că, într-o curbă, cel de la volan nu a mai putut controla maşina de teren în care se aflau şi au plonjat în apă.

Cei doi bărbați au fost, vineri seara, la o stână de lângă Bistrița, în vizită la tatăl unuia dintre ei. La întoarcere, au ajuns cu masina in apa care avea aproape doi metri.

Bărbat: „Soția a auzit muzică și a văzut niște faruri și o mașină care mergea foarte tare și am impresia că nu a mai putut să ia curba și i-a sărit efectiv peste drum și a aterizat în apă”.

Ruda uneia dintre victime: „Mașina era grea, nu știu dacă a dus-o apa, cum era, s-a dus… A trântit-o în cap, după aia s-au răsturnat”.

Rudele celor doi au anunțat dispariția încă de sâmbătă. Abia duminică însă, cei doi au fost găsiți.

Vecin: „A fost apa mare și i-a găsit când a scăzut apa… Tatăl băiatului cu mașina avea o stână de oi. O fi venit de acolo cu mașina”.

Mașina era cu roțile în sus și a fost nevoie de intervenția pompierilor și a scafandrilor pentru a scoate victimele din apă.

Mihai Vodă, ISU Bistrița-Năsăud: „Cu ajutorul echipajului de scafandri am reușit să extragem victimele. Am executat procedurile de descarcerare, iar apoi am încercat să scoatem mașina din albia râului Bistrița”.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă si incearca sa lamureasca acum imprejurarile in care s-a produs dubla tragedie.

Dată publicare: 26-09-2022 07:37