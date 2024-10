Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu: Judecătoria mi-a validat noul mandat de primar. Mă mai aveţi în jur în următorii 4 ani

"Judecătoria mi-a validat noul mandat de primar. Hate it or love it... mă mai aveţi în jur în următorii patru ani. Vă mulţumesc pentru încredere!", a scris Ciprian Ciucu, vineri, pe Facebook.

***

Tribunalul Bucureşti a validat, pe 2 octombrie, al doilea mandat de primar general al Capitalei câştigat de Nicuşor Dan la alegerile locale din luna iunie.

Totodată, Judecătoria Sectorului 5 l-a validat, miercuri, pe Vlad Popescu-Piedone în funcţia de edil al Sectorului 5.

Şi mandatul lui George-Cristian Tuţă la Primăria Sectorului 1 a fost validat de instanţă.

"Suntem tot mai aproape de preluarea de facto a atribuţiilor la Primăria Sectorului 1. În câteva zile se încheie situaţia de tranziţie şi vom putea lucra împreună cu întreaga energie pentru a reclădi Capitala Capitalei", a scris George-Cristian Tuţă, joi, pe Facebook.

"În momentul în care vin validările (...) se afişează la sediile primăriilor, sunt două zile pentru contestaţii şi pe urmă se programează şedinţele pentru constituire consilii locale şi depunerile de jurământ pentru primari", a precizat, miercuri, prefectul Capitalei, Mugur-Mihai Toader.

El a menţionat că şedinţa de constituire a consiliului local, în cadrul căruia edilul depune jurământul şi îşi preia mandatul, se convoacă numai după ce sunt validaţi de instanţă cel puţin jumătate plus unu dintre consilierii locali.

