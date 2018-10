O filială PSD cere în continuare demisia lui Dragnea. "Avem nevoie de un lider serios"

Inquam Photos / George Calin

Vicepreşedintele PSD Brăila, primarul Marian Dragomir, a declarat vineri, că filiala brăileană îşi menţine punctul de vedere referitor la faptul că Liviu Dragnea ar trebui să renunţe la funcţia de preşedinte al partidului, relatează Agerpres.

În cadrul unei conferinţă de presă, primarul municipiului Brăila a precizat că nu se aşteaptă la consecinţe neplăcute în ceea ce priveşte alocarea fondurilor de la nivel naţional pentru judeţul şi municipiul Brăila. Asta după ce atât el, cât şi preşedintele Consiliului Judeţean, Iulian Chiriac, precum şi preşedintele PSD Brăila, Mihai Tudose, şi-au exprimat public punctul de vedere pe acest subiect.

"Nu cred că vor fi niciun fel de consecinţe, deoarece noi ne-am spus punctul de vedere tranşant şi ni-l vom spune din nou, dacă va mai fi cazul sau dacă cineva îşi permite să găsească vreo modalitate prin care judeţul sau municipiul Brăila să aibă bani mai puţini. Acum vorbim de formule de finanţare, de reguli clare şi nu putem să vorbim de un subiectivism în alocarea finanţărilor. Cert este că inclusiv prin acea poziţie tranşantă pe care am avut-o, noi ne-am asumat acest lucru, iar de atunci şi până în prezent, nu am fost contactaţi de nimeni din conducerea partidului, pentru a ni se solicita un punct de vedere sau a avea o discuţie vizavi de poziţia pe care noi am adoptat-o. Dar chiar dacă am fi contactaţi, noi ne-am menţine punctul de vedere legat de Liviu Dragnea şi am face nişte recomandări în acest sens", a declarat Dragomir.

Primarul Marian Dragomir a făcut public pe 20 septembrie, într-o postare pe contul său de Facebook, faptul că preşedintele organizaţiei judeţene la acea dată, Ion Rotaru, a avut mandat din partea colegilor pentru a semna scrisoarea în care se cere demisia şefului partidului, Liviu Dragnea.

"Organizaţia PSD Brăila a hotărât că este nevoie de o discuţie în Comitetul Executiv Naţional pentru a readuce starea de dialog şi normalitate în PSD. Semnătura domnului preşedinte Ion Rotaru pe scrisoarea colegilor noştri reprezintă voinţa organizaţiei PSD Brăila. Direct şi tranşant, ca de fiecare dată, susţin că este necesară o nouă abordare în PSD, iar cei care au evitat dialogul trebuie să plece, pentru a nu ajunge să fie scoşi pe uşa din dos. PSD nu este partidul unui om şi va redeveni partidul unei echipe. Domnule Liviu Dragnea, viitorul PSD va fi fără implicarea dumneavoastră în conducerea partidului. Avem nevoie de un lider puternic, serios, carismatic, un om al dialogului şi conducerii participative", a scris Dragomir pe contul său de socializare.

Marian Dragomir a mai amintit că scorul de 57% obţinut de PSD în municipiul Brăila, la alegerile din 2016, demonstrează "implicarea fiecărui membru, performanţa echipei de la Brăila şi ne obligă să luăm în timp util toate măsurile, pentru ca faptele noastre de la nivel local să nu fie puse în umbră de gafele de la nivel naţional".

La rândul său, preşedintele CJ Brăila, Francisk Iulian Chiriac, a declarat că susţine poziţia organizaţiei PSD Brăila şi consideră că în partid trebuie respectat principiul deciziilor luate în mod democratic.

"Susţin poziţia organizaţiei din care fac parte în ceea ce-l priveşte pe actualul presedinte PSD, în persoana domnului Liviu Dragnea, şi consider că trebuie respectat principiul democraţiei, al dialogului şi al deciziilor luate în echipă. Echipa PSD Brăila a fost întotdeauna o echipă unită, care a reuşit prin comunicare şi consens să aibă realizări importante. Am fost întotdeauna solidari unii cu alţii, iar asta ne-a ridicat la rangul de echipă puternică", a scris Chiriac pe contul său de socializare.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer