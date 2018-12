Președintele USR: "Mâine sau poimâine probabil vom depune moţiunea de cenzură”

Parlamentarii USR intenţionează să depună moţiunea de cenzură în cursul acestei săptămâni, alături de parlamentari din alte grupuri, a anunţat luni preşedintele formaţiunii, deputatul Dan Barna.

"Mâine sau poimâine probabil vom depune moţiunea de cenzură. Continuăm discuţiile cu toţi parlamentarii şi din arcul guvernamental şi din Opoziţie - evident acolo lucrurile merg mult mai bine, cum e logic să fie. În momentul în care avem date noi, o să vi le transmitem", a declarat Barna la Parlament.

El a adăugat că nu doreşte să intre în subiectul referitor la numărul de voturi, până când negocierile pe marginea moţiunii nu vor avea un final.

"După cum am mai zis, am un optimism temperat vizavi de această moţiune de cenzură. (...) Ieri nu am avut discuţii cu domnul Ponta", a adăugat Dan Barna.

Întrebat dacă a discutat cu reprezentanţii UDMR, el a spus: "Face parte (n.r. - discuţia cu UDMR) din subiectele pe care le discutăm în aceste zile, inclusiv astăzi. Vor mai fi discuţii cu toată lumea, fără îndoială".

În ceea ce priveşte existenţa unei propuneri de premier, într-un viitor guvern care ar înlocui Cabinetul Dăncilă, Barna a arătat că, în momentul de faţă, miza este moţiunea de cenzură.

"Toate celelalte subiecte legate de premier-alternativă sunt verbalizate de o persoană sau alta. Dar astăzi miza este să vedem dacă moţiunea poate să strângă numărul de voturi necesar. după care vom discuta şi despre alternative de premier", a spus liderul USR.