Anunțul lui Iohannis după ce a vorbit cu șeful NATO despre Ucraina. Ce a postat președintele pe Twitter

„Tocmai ce am avut o discuţie substanţială cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la care ne-am axat pe situaţia de securitate din Ucraina şi din Marea Neagră. România a sprijinit puternic Ucraina încă din prima zi şi vom continua cu fermitate”, a scris Klaus Iohannis, marţi pe reţeaua X, fostă Twitter.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat legea privind mobilizarea militară, în condițiile în care țara se confruntă cu o penurie de soldaţi voluntari.

Ucraina a lucrat timp de câteva luni la acest text. În 11 aprilie, parlamentul de la Kiev a adoptat proiectul de lege, cu 283 de voturi favorabile.

Textul, care înăspreşte sancţiunile pentru cei care se sustrag de la mobilizarea militară, a provocat un scandal ca urmare a eliminării în ultimul moment a unei clauze ce prevedea demobilizarea soldaţilor care au servit 36 de luni, o lovitură dură pentru militarii care luptă pe front de peste doi ani.

