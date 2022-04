Premierul Nicolae Ciucă și-a depus candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal

Captură Facebook / Partidul Național Liberal

Premierul României, Nicolae Ciucă, a anunțat, miercuri, că și-a depus candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal.

"Am decis să îmi depun moțiunea de candidatură pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Am decis să-mi asum această responsabilitate după o discuție cu pe care am avut-o cu colegii și, desigur, în urma analizei pe care am făcut-o auspra întregii situație politice", a declarat, într-o conferință de presă, Nicolae Ciucă .

"Partidul Național Liberal este astăzi la guvernare și are datoria să asigure stabilitatea țării, să guverneze eficient și să ofere românilor siguranța de care au nevoie, dar și încrederea că vom depăși împreună, cu bine, acest context complicat", a mai spus șeful Guvernului.

Nicolae Ciucă a expliact care sunt condițiile pentru ca România să fie guvernată corect: "Una dintre condițiile esențiale pentru buna guvernare este ca în interiorul partidului nostru să existe o stare de armonie și o concentrare a tuturor asupra obiectivelor pe care ni le asumăm. O altă condiție extrem de importantă este să avem o coaliție stabilă, în care dialogul cu partenerii să fie calea de rezolvare a tuturor problemelor care pot să apară din cauza divergențelor ideologice".

Întărirea partidului, printre obiectivele lui Ciucă

Nicolae Ciucă le-a transmis un mesaj clar liberalilor: "De activitatea fiecăruia dintre noi depinde scorul electorul al partidului".

"Sunt convins că alături de colegii mei vom putea face o echipă puternică, unită, care să genereze politicile publice de care are nevoie țara", a mai afirmat premierul, care s-a arătat convins că "PNL este cel mai mare partid de dreapta, are cei mai buni primari din țară și poate ajunge primul partid din România".

"Obiectivul meu este întărirea partidului și pregătirea alegerilor următoare", a spus liberalul, care s-a declarat "adeptul faptelor".

"Dacă vom guverna bine, dacă vom reuși să ne ducem la bun sfârșit obiectivele pe care le avem în programul de guvernare, atunci și rezultatele vor fi evidente", a continuat Nicolae Ciucă.

Acesta le-a făcut o promisiune românilor: "Vom lua toate măsurile necesare care se impun pentru a-i proteja pe oameni în fața situației economice generate de efectele războiului și crizele cu care se confruntă întreaga Europă".

"Firmele românești, antrepenorii români, investitorii care dezvoltă afaceri în România trebuie să regăsească în Partidul Național Liberal cea mai puternică garanție a protejării intereselor legitime care generează bunăstarea țării", a mai declarat Ciucă.

Un congres extraordinar al PNL urmează să fie organizat weekend-ul viitor, după ce Florin Cîțu și-a dat demisia din funcția de președinte al formațiunii politice.