Premierul Florin Cîțu face declarații de presă. Este prima ieșire publică după scandalul reținerii sale în SUA

Florin Cîțu face sâmbătă declarații de presă de la Palatul Victoria. Este prima ieșire publică a premierului după scandalul provocat de informațiile potrivit cărora a fost reținut în SUA, în anul 2000, după ce a fost prins băut la volan.

Declaraţiile vor fi transmise live pe conturile de Facebook şi Youtube ale Guvernului şi pe canalul unic de distribuţie al Palatului Victoria.

Până acum, premierul Florin Cîțu a reacționat la scandalul stârnit de informațiile referitoare la incidentul din SUA doar pe rețelele sociale, cu imagini de la o vizită a sa în Statele Unite și diverse melodii.

”Acum 20 de ani, a fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie, am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Florin Cîţu.