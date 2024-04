Premierul Ciolacu: Sunt bani de salarii, sunt bani de pensii, sunt bani pentru profesori. Câteodată mă ia și pe mine amețeala

„Sunt toţi banii, măsuraţi. Luni de dimineaţă, periodic, am cu domnul ministru, cu vicepremierii. Repet, lucrurile sunt sub control. Sunt bani de salarii, sunt bani de pensii, sunt bani pentru profesori.

Cu adevărat, sunt nişte hotărâri judecătoreşti pe la Justiţie în care sunt nişte sume, câteodată mă ia şi pe mine ameţeala, unde nu s-a stat încă, nu au fost recunoscute de către statul român şi unde avem aceste discuţii. În rest, nu sunt probleme. Nici dacă ar fi, acele sume nu ar fi probleme pentru Guvernul României”, a afirmat Marcel Ciolacu, vineri la Parlament.

Știrile Pro TV au arătat vineri că Marcel Boloș, ministrul Finanțelor și cel responsabil de elaborarea bugetului, s-a plâns colegilor din Guvern că nu sunt bani pentru a achita toate majorările aplicate în anul pre-electoral.

Boloș a prezentat și o scurtă analiză cu principalele probleme de la buget, concluzia fiind că, fără o majorare a deficitului bugetar, nu se vor găsit pentru salarii.

”Fondurile rămase de utilizat nu asigură plata integrală a drepturilor salariale până la sfârșitul anului”, scrie în analiza trimisă de Marcel Boloș colegilor din Guvern și prezentată de Știrile Pro TV.

Chestionat în cât timp ar putea fi alocate toate sumele acestea, şeful Executivului a răspuns: „La rectificare. În august. Aşa se întâmplă an de an”.

”Veți vedea că se va dezvolta foarte mult industria de apărare”

„Dar chiar şi până în august, dacă există anumite probleme, se pot face modificări. Fiindcă ştiţi că am făcut şi anul trecut, şi aşa am ţinut deficitul sub control. Sunt lucrurile chiar într-un echilibru. Cu adevărat, consider că priorităţile românilor au fost investiţiile în infrastructură.

În rest, şi am vorbit şi astăzi cu ministrul Apărării şi cu vicepreşedintele Turciei, îmi doresc ca cât mai multe dintre achiziţiile pentru înzestrarea armatei să se producă pe teritoriul României. Asta a fost discuţia şi cu cancelarul Olaf Scholz şi cu cei interesaţi şi cu Ambasada Statelor Unite şi veţi vedea că se va dezvolta foarte mult industria de apărare în acest an”, a completat liderul PSD.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: