Ponta vrea un candidat comun PSD - Pro România la alegerile prezidențiale 2019

Președintele PRO România Victor Ponta vrea ca la alegerile prezidențiale din acest an să existe un singr candidat comun din partea PSD, ALDE și Pro România, care să se lupte cu PNL și USR.

Fostul lider al PSD a scris pe Facebook că a propus ”ideea unui candidat al tuturor forțelor politice de centru stânga, o decizie care să treacă peste orgolii și interese personale meschine”.

”Nu sunt deloc împăcat cu gândul că la Alegerile Prezidențiale din toamna lui 2019 bătălia electorală să se dea între reprezentantul PNL și cel al USR. Cred că o țară normală europeană are dreptul la alegerea rațională între un candidat de dreapta și unul de stânga. Din acest motiv am propus ideea unui candidat al tuturor forțelor politice de centru stânga, o decizie care să treacă peste orgolii și interese personale meschine, tocmai pentru că eu nu candidez în 2019 (am o experiență personală și 5.3 milioane de voturi obținute în 2014) pot să lansez acest proiect și să încerc să deschid mințile oamenilor care decid!” - afirmă Ponta.

Deși vrea o alianță cu PSD la alegerile prezidențiale, Ponta afirmă că, deocamdată, nu crede că cei de la PSD au înțeles cât de mult au greșit și ”de ce au ajuns la dezastrul din 26 mai”.

”Deocamdată nu văd ca la PSD cineva să fi înțeles cu adevărat cât de mult au greșit TOȚI în ultimii ani și de ce au ajuns la dezastrul din 26 Mai. Văd doar o luptă stupidă pentru putere și funcții efemere între câțiva dintre epigonii lui Dragnea - și un dezastru bugetar, evonomic și financiar spre care se îndreaptă inconștienți (și fără să mai poată da toată vina pe unii care nu mai sunt acum la “butoane”)! Poate, după Congresul din 29 Iunie, liderii din Kiseleef 10 să revină cu picioarele pe pământ și să înțeleagă ce trebuie să facă pentru oamenii care îi votează (și pentru cei care nu au mai vrut să îi voteze)! - mai spune Victor Ponta.