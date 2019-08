Dăncilă, despre o posibilă plângere a lui Dragnea: Toți bărbații și-au găsit ținta

Viorica Dăncilă s-a plâns din nou că a devenit o țintă a bărbaților din politică, după apariția în presă a informației conform căreia Liviu Dragnea, din spatele gratiilor, a dat în judecată PSD.

Întrebată joi, la Pitești, ce părere are despre această acțiune a fostului ei șef pe linie de partid, Dăncilă a răspuns: „Nu știu despre acțiunea domnului Dragnea, dar m-am obișnuit. Am văzut că toți bărbații din România și-au găsit ținta perfectă. Vor să se lupte cu premierul României. Toți vor ca premierul României să plece de la Palatul Victoria, să nu mai candideze la prezidențiale”.

Anterior, Liviu Dragnea a atacat în instanță, fără succes, modul în care a fost aleasă noua conducere a PSD (Viorica Dăncilă, Eugen Teodorovici, Mihai Fifor).

Nu este prima data când Viorica Dăncilă susține că este ținta atacurilor politice pentru că este femeie.

„Am văzut lașitatea domnului Tăriceanu, am văzut minciunile domnului Ponta, am văzut plângerile penale din partea domnului Orban, și jignirile domnului Barna. Am văzut încă o dată atacurile domnului Iohannis. Înțeleg că trebuie să mă lupt cu toți acești bărbați de stat ai României, care nu au înțeles că lupta politică este pe proiecte, și nu pe cine țipă sau jignește mai tare. Dacă toți acești oameni politici, care conduc acest stat, și care au putere în partidele lor, se poziționează împotriva unui singur om, înseamnă că eu de partea mea trebuie să am românii, femeile din această țară, toți oamenii de bine care nu vor mai accepta vreodată astfel de cuvinte și comportamente și care vor echilibru, consens și oameni responsabili în funcțiile de conducere ale statului”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o declarație de presă susținută miercuri la Palatul Victoria.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!