Ponta l-a atacat pe Orban cu un citat din Pink Floyd: ”Ludovic, leave the kids alone”

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a citat dintr-o melodie a trupei Pink Floyd, luni, în Parlament, într-o declarație politică la adresa premierului Ludovic Orban.

Piesa la care a făcut referire Ponta se numește ”Another brick in the wall”, iar fostul premier a citat din refrenul acesteia: ”leave the kids alone”.

Președintele PRO România a făcut aceste declarații la ”Ora prim-ministrului”, unde Orban a fost invitat să prezinte stadiul elaborării proiectelor bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.

“Este un lucru foarte bun să vorbim despre economie, nu despre buget, că bugetul nu e important pentru oameni decât dacă are legătură cu viața lor, cu economia. Din păcate, nu vorbim despre criza economică, o criză care în 2021 va fi mai dură ca cea din 2010. Mai ales că acum avem în 2020 un Guvern ca în 2009, care ne zice că totul e bine, că nu vine FMI-ul, că nu mărește taxe, nu mărește impozie. Culmea e că în 2010-2011 când domnul prim ministru Orban era alături de mine în USL şi criticam măsurile domnului Băsescu, acum face exact ca Guvernele Băsescu și îi are aliați pe toți cei ai lui Băsescu, făcând aceleaşi greşeli şi ducându-ne în aceeaşi criză”, a afirmat Victor Ponta.

El i-a cerut premierului Ludovic Orban să lase copiii să meargă la şcoală, parafrazând melodia trupei Pink Floyd.

“Am un mesaj de la copiii mei care stau acasă, copiii noștri, ai tuturor. Știu că vă place genul muzical și mi-au spus să vă aduc de Pink Floyd. Ludovic, leave the kids alone. Lasă copiii în pace, Ludovic, lasă-i să meargă la şcoală. Lasă profesorii să meargă la școală, lasă prinții să meargă la muncă. (...) De asemenea, de ieri din piaţă mai am aceeaşi dedicaţie – Ludovic, leave the markets alone, lasă pieţele deschise. nu le închide, chiar dacă, sigur, se bucură cei cu supermarketuri, lasaă-le în pace. Am acelaşi mesaj de la cei din HORECA – nu îi îngropa, că nu ai cum să îi scoţi din groapă la anul. Lasă-i să funcționeze, la fel pe agricultori, pe cei din industria agroalimentară”, a mai afirmat Ponta.