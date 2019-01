Ponta: ”Ca să înțelegeți de ce Dosarul Teldrum nu a fost nici până azi finalizat”

Agerpres

Fostul premier Victor Ponta își continuă atacurile la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, de această dată în contextul scandalului de la DNA Ploiești.

Luni, procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie din cadrul Parchetului General au extins cercetările faţă de fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi pentru fostul procuror Mircea Negulescu.

Ponta susține că și el a fost ”împroșcat cu acuzații false” de procurorii DNA Ploiești și că în septembrie 2016 a fost chemat la DNA Ploiești pe baza unui denunț fals.

”Nu m-am plâns niciodată de faptul că cei de la DNA Ploiești l-au arestat preventiv pe cumnatul meu în urmă cu 4 ani (nici până azi nu au putut să formuleze o acuzație și să trimită dosarul la judecători); nici pentru faptul că mi-au percheziționat și interogat mama și sora; nici pentru faptul că mi-au cercetat soția și că m-au împroșcat cu acuzații false legate de vizita lui Tony Blair că să îmi afecteze contactele politice externe!

Le-am cerut doar iertare celor din familia mea pentru faptul că au avut de suferit din cauza activitățîi mele politice; și am așteptat momentul în care se va face dreptate!

În septembrie 2016, după ce am fost și eu chemat la DNA Ploiești pe baza unui denunț fals obținut sub o identitate falsă și sub amenințări de la Vlad Cosma, avocatul meu i-a spus Procurorului Negulescu : “băi Portocală, când văd ce faci sunt sigur că o să ai nevoie tu de avocat curând ; să nu mă cauți că eu nu te apar”! - afirmă Victor Ponta.

Fostul președinte al PSD îl acuză pe actualul președinte al PSD, Liviu Dragnea, că ar beneficia de protecție din partea ”statului paralel”.

”Ps 1 : mult mai mult decât acuzațiile false ale celor de la Ploiești consider scârboase și ticăloase declarațiile lui Dragnea și ale acoliților săi prin care îmi tot reproșează cum am fost eu cu Sistemul și am ordonat dosare (adică pentru mine, mama și familia mea??!?!) - ăștia sunt mult mai murdari și periculoși decât Portocală.

Ps 2 - poate remarcați din lista cu oamenii pentru care se cereau denunțuri faptul că TOȚI au avut dosare la DNA Ploiești, cu o singură EXCEPȚIE: Liviu Dragnea - la Ploiești toate dosarele se făceau sub indicația lui Kovesi și Marius Iacob - dar ei erau protectorii lui Dragnea (prietenii știu de ce); asta doar ca să înțelegeți cine era pe mână cu “Statul Paralel” și cine scapă de dosare în timp ce toți ceilalți o pățeau! Ca să înțelegeți de ce Dosarul Teldrum nu a fost nici până azi finalizat, de ce la “Belina” a fost trimisă în judecată doar Sevil Shaideh, de ce a fost condamnat Vali Preda (care doar îi ducea niște poze lui Dragnea), de ce .... de ce ... de ce!” - a mai afirmat Victor Ponta.

