Ponta îi mai dă o lovitură lui Dragnea. Ce deputat PSD a plecat la Pro România

Deputatul de Satu Mare Octavian Petric a anunţat, duminică, printr-o postare pe Facebook, că demisionează din PSD şi se va înscrie în Partidul Pro România.

Anunțul a fost făcut chiar înainte ca Liviu Dragnea să țină un discurs în care a cerut amnistie și grațiere.

"S-au împlinit 23 de ani de când am intrat în politică şi în Partidul Social Democrat, dar am decis azi să mă despart de drumul pe care a luat-o partidul. Nu mă mai regăsesc în PSD, un partid care nu mai reprezintă interesele românilor şi în care nu mai sunt respectate principiile şi valorile în care cred. (...) Din păcate, în aceşti ultimi doi ani de când PSD a câştigat alegerile cu un program de guvernare consistent, la nivel parlamentar şi public ni se impun 4-5 teme care nu au nimic de a face cu ceea ce am susţinut toţi în campania electorală. De doi ani de zile nu se discută decât despre modificarea legilor Justiţiei, a codurilor penal şi de procedură penală, despre amnistie şi graţiere", a scris Petric.

Deputatul, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD Satu Mare, a reproşat şi lipsa comunicării dintre conducerea partidului şi membri.

"Sunt mâhnit că în PSD, un partid în care vocea fiecărui social-democrat se putea face auzită, azi relaţia dintre conducere şi membri este inexistentă. Nu mai poate vorbi nimeni şi, dacă cineva îndrăzneşte să aibă o altă opinie, este pus la zidul infamiei", a adăugat Petric.

Octavian Petric a anunţat că luni îşi va depune adeziunea la Pro România, din dorinţa de a contribui "la relansarea unei stângi autentice", şi şi-a exprimat speranţa ca, într-un viitor cât mai scurt, să i se alăture şi alţi colegi.

"Rămân în continuare un luptător al principiilor de stânga, alături de oamenii care mi-au acordat încrederea, şi voi încerca, la fel ca şi până acum, să nu-i dezamăgesc. Sper să ne reîntâlnim cu toţii, în timp cât mai scurt, sub cupola aceluiaşi partid de stânga! Să lucrăm împreună pentru români şi pentru România! Până atunci, prefer să fiu numit de unii trădător de partid, decât să fiu un trădător de ţară şi de popor", a mai scris deputatul.

