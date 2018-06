Ponta: Am auzit această frază de la 100 de PSD-iști, ”Da, ne e rușine cu Dăncilă”

Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Partidului Pro România, Victor Ponta, este de părere că respingerea, miercuri, a moţiunii de cenzură semnată de PNL, USR şi PMP s-a produs pe fondul temerii parlamentarilor social-democraţi că PSD ar putea pierde guvernarea.

El a declarat, miercuri seară, că senatorii şi deputaţii PSD ar fi avut nevoie de o garanţie că actuala majoritate parlamentară îşi va desemna un nou premier.

"Am auzit această frază de la o sută de PSD-işti cu care am vorbit şi zilele trecute şi azi în Parlament: 'Da, mă, ne e ruşine cu Dăncilă, dar tu vrei să îl punem pe Orban?'. Eu încercam să spun: 'Stai, că nu-l punem!'. 'Cum ne garantezi tu că nu îl punem pe Orban?'. 'Păi nu am cum să vă garantez eu, că nu sunt eu mâna dreaptă a domnului Iohannis'", a afirmat Ponta.

Liderul Pro România este convins că, la un moment dat, preşedintele Klaus Iohannis va trebui să ofere o garanţie că va numi un nou premier de la actuala coaliţie parlamentară pentru a putea schimba Guvernul Dăncilă.

"Eu nu puteam să le garantez foştilor mei colegi din PSD ceva ce e foarte simplu. Sper să facă acest lucru singura persoană care le poate garanta. Aici e vorba de cel care numeşte primul-ministru. Să spună, domnule, majoritatea parlamentară nu se schimbă. Eu cred că domnul preşedinte Iohannis, dacă tot zice că vrea să schimbe guvernul, o să trebuiască la un moment dat să facă şi acest lucru", a adăugat Ponta la Realitatea TV.

Pe de altă parte, Ponta consideră că nici liberalii nu au crezut în şansele moţiunii de cenzură.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer