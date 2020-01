PNL: Tăierea programului ”Prima casă” este un fake news al PSD

Premierul Ludovic Orban a dezminţit categoric, miercuri, "minciuna gogonată lansată de PSD" că programul Prima Casă nu va mai fi finanţat.

El a anunțat că urmează să emită o hotărâre prin care sunt stabilite condiţiile, pentru acest an, ale programului "Prima casă".

"Disperat că a pierdut puterea după ce şi-a bătut joc 3 ani de ţară, PSD lansează în fiecare zi minciuni, noi şi noi minciuni. Ultima minciună este o campanie mizerabilă în care populaţia României este dezinformată în mod vădit privitor la 'Prima casă', în care PSD aruncă pe piaţă minciuna gogonată că PNL şi Guvernul PNL nu mai finanţează 'Prima casă'. Guvernul a avut prevăzută suma, este cred în plafon de 2 miliarde, urmează să emitem hotărârea de guvern cu stabilirea condiţiilor pe anul în curs şi, ca atare, dezmint categoric această minciună gogonată, această nouă minciună gogonată care arată cât de neruşinaţi şi de lipsiţi de respect faţă de cetăţenii României sunt cei de la PSD, care continuă zi de zi să lanseze noi dezinformări, noi minciuni pe piaţă, care sunt demontate prin deciziile şi acţiunea Guvernului de zi cu zi", a spus Orban într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

La rândul său, deputatul PNL Florin Roman a transmis că tăierea programului Prima Casă este un ”fake news PSD”.

”PSD devine primul partid romanesc care își lipește eticheta fake news, invadând in fiecare zi, spațiul public cu informații false. Ultima minciuna gogonata lansată de PSD in presa și in on-line, chiar de pe pagina oficiala a partidului este ca “PNL taie “Prima Casa”, argumentația fiind construită pe răstălmăcirea unor declarații ale ministrului de finanțe. Nu e nici prima, nici ultima de acest gen. PSD s-a specializat in transmiterea unor informații care s-au dovedit a fi mincinoase: ca se taie salarii și pensii, ca nu se majorează pensii și alocații, ca nu se plătesc creșterile pentru profesori, ca creste obligatoriu vârsta de pensionare, etc.

Toate aceste știri s-au dovedit a fi false, iar PNL va creste și pensii și alocații, sustenabil, nu înghițite de inflație. După ce au dat foc finantelor țării, cei de la PSD continuă să se scufunde în minciună.” a transmis Roman printr-u comunicat.