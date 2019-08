PNL va cere Avocatului Poporului să atace la CCR amnistia fiscală a Guvernului PSD-ALDE

Președintele PNL Ludovic Orban susține că amnistia fiscală anunțată de Guvernul PSD ALDE arată că Executivul nu guvernează pentru cetățenii români care respectă legea, care au un comportament fiscal corect.

Orban a declarat că, prin acest act normativ, prin care unii datornici ar putea scăpa de jumătate din datorie, Guvernul Dăncilă îi descurajează pe toți cetățenii români care și-au plătit taxele și impozitele la termen în conformitate cu legea.

”Din nou, Guvernul PSD-ALDE, arată prin acest act normativ că îi premiază pe aceia nu și-au plătit la timp obligațiile către bugetul de stat sau către bugetele locale, arată că, de fapt, descurajează comportamentul corect al cetățeanului, îi descurajează pe toți cetățenii români care și-au plătit taxele și impozitele la termen în conformitate cu legea, favorizând pe aceia care fie în mod deliberat, fie poate accidental, au ajuns în situația în care nu și-au plătit taxele și impozitele și au ajuns să cumuleze datorii importante la buget.” - spus Orban.

De altfel, liderul PNL este de părere că acest act normativ este neconstituțional.

”Din punctul nostru de vedere, actul normativ care a fost adoptat de Guvern este un act profund neconstituțional, care instituie o discriminare gravă între cetățenii care și-au plătit taxele și impozitele la termenul legal și cetățenii care nu și-au plătit taxele și impozitele la termenul legal din cauza lor. De asemenea este un act profund neconstituțional pentru că introduce o concurență neloială între companii.

Citește și Măsurile luate de noul guvern din Grecia pentru a ajuta populaţia să facă faţă datoriilor

Gândiți-vă că în același domeniu sunt companii care și-au plătit taxele și impozitele la termen și sunt companii care nu și-au plătit taxele și impozitele la termen. Ce face Guvernul? Îi dezavantajează pe aceia care au fost corecți, au respectat legea, au avut un management al afacerii și și-au plătit taxele și impozitele, permițându-le acelora care nu și-au plătit taxele și impozitele să nu mai plătească la bugetul de stat penalitățile și dobânzile aferente datoriilor publice. Este în mod evident o încălcare gravă, o încălcare grosolană a concurenței, a competiției oneste între actorii economici de pe piață.” - a spus Orban.

El a precizat că liberalii vor sesiza Avocatul Poporului pentru atacarea la CCR a acestui act normativ.

"Eu am evidenţiat elemente de neconstituţionalitate. Am exprimat poziţia noastră clară că reprezintă o discriminare care afectează concurenţa loială între companii şi există şi alte temeiuri care ţin de articole din Constituţie în privinţa aplicării poverii fiscale. Vom sesiza Avocatul Poporului pentru a le ataca la Curtea Constituţională. (...) Întotdeauna când am sesizat Avocatul Poporului noi am invocat temeiuri de neconstituţionalitate care stau la baza sesizării noastre (...). Ca atare, în această sesizare clar vom invoca toate temeiurile de neconstituţionalitate pe care considerăm că stau la baza unei posibile sesizări la CCR", a spus preşedintele PNL.

Guvernul a dat miercuri undă verde unei noi campanii de ștergere a datoriilor. De această amnistie fiscală ar putea beneficia peste 300.000 de firme - private și de stat, instituții publice și persoane care au de dat statului 33 de miliarde de lei.

Unii dintre datornici ar putea scăpa si de jumătate din restanțele acumulate.