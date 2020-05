Plata taxelor și impozitelor, amânată de Guvern. Ce alte măsuri au fost adoptate

Guvernul a adoptat joi seară noi înlesniri privind plata taxelor și a impozitelor. Peste un milion de români vor avea răgaz până la sfârșitul lunii iunie să depună declarația unică la ANAF.

Dacă respectă noul termen și plătesc impozitul la timp, cei care realizează venituri din activități independente vor primi și o bonificație.

Guvernul a amânat pentru 30 iunie data limita de depunere a declaraţiei unice la ANAF.

Vorbim despre un document care ar trebui să fie depus de peste un milion de români. Români care obţin venituri în afara salariilor. De exemplu, venituri din chirii, agricultura, sau din profestiile liberale. Aşadar, o amânare cu o lună şi 5 zile.

Pe lângă această amânare, Guvernul a venit cu o altă veste bună pentru cei care obţin venituri din activităţi independente. Dacă vor depune declaraţia unică până la finalul lunii iunie şi vor plăti impozitul şi contribuţiile sociale vor primi o bonificaţie de până la 10 la sută din impozitul pe venit.

Executivul va oferi ajutor şi elevilor care nu au tablete sau calculatoare.

Ludovic Obran: "Am luat decizia de a utiliza resursele financiare din Fondul de rezervă al Guvernului pentru susținerea achiziției de tablete pentru elevii care nu au acces la cursurile online. Tot din Fondul de rezervă al Guvernului am luat decizia de a susține cheltuielile necesare pentru distribuirea de măști pentru persoanele care sunt vulnerabile, se află sub incidența prevederilor legii privind venitul minim garantat ."

Guvernul Orban urmează să stabilească un set de măsuri pentru trecerea de la starea de urgenţă la cea de alertă.

Ludovic Obran: "Prelungirea şomajului tehnic pentru companiile care încă sunt sub restricţie sau pentru companiile care încă, din motive obiective, nu pot să îşi pornească activitatea. Sigur, concediu pentru părinţi, care trebuie prelungit până la finalul anului şcolar, sunt multe alte prevederi care trebuie prelungite şi dincolo de situaţia de urgenţă."

Vineri, la Palatul Victoria, are loc o întâlnire de lucru în cadrul căreia vor fi discutate măsuri ce urmează să fie adoptate pentru relansarea economică a tzării.