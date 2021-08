Orban nu este de acord cu propunerea premierului Cîțu privind ministrul de Finanțe

Agerpres

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că a încercat să aibă o discuţie cu premierul Florin Cîţu în urma căreia să ajungă la o propunere pentru funcţia de ministru al Finanţelor pe care să o susţină amândoi.

"Aş prefera să nu mă pronunţ pe această nominalizare (Dan Vîlceanu este propunerea premierului pentru funcţia de ministru de Finanţe - n.r), şi eu am auzit-o în conferinţă de presă. Eu am căutat să am o discuţie cu premierul, să ajungem de comun acord la o propunere pe care să o susţinem amândoi, aşa cum a fost şi propunerea care a venit din partea premierului Cîţu privind fostul ministru de Finanţe, pe care am agreat-o şi eu şi a agreat-o şi preşedintele - Alexandru Nazare", a spus Orban la Realitatea Plus, potrivit Agerpres.

El a adăugat că Dan Vîlceanu trebuie verificat din punctul de vedere al competenţei şi integrităţii înainte de a fi propus pentru funcţia de ministru de Finanţe.

"Eu încă de la început am discutat despre faptul că este bine să discutăm împreună şi să venim cu o propunere comună care să fie supusă validării Biroului Politic Naţional. Eu nu neg, premierul este normal să îşi dorească un ministru de Finanţe cu care are o chimie bună, în care are încredere, este firesc asta, vă spun că e un lucru natural. Primul ministru pe care şi-l numeşte un premier este ministrul Finanţelor, pentru că e principalul colaborator. (...) Nu cred că acum e important un vot competitiv în Biroul Politic Naţional, pentru noi important este să susţinem un ministru de Finanţe care să ne confere garanţia faptului că are capacitatea de a gestiona Ministerul Finanţelor", a afirmat Orban