Orban îi cere lui Cîțu să prezinte scuze românilor "că nu a avut curajul şi onestitatea" să vorbească despre episodul din SUA

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, i-a solicitat, sâmbătă, prim-ministrului Florin Cîţu ca, în următoarea lui declaraţie publică, să le ceară scuze românilor.

Liderul PNL îi cere premierului să prezinte scuze pentru "că nu a avut curajul şi onestitatea" să îi informeze despre episodul de acum 21 de ani, când a fost sancţionat în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului.

"Îi solicit colegului meu Florin Cîţu ca, în următoarea declaraţie publică, să le ceară scuze cetăţenilor români că nu a avut curajul şi onestitatea să îi informeze despre acest episod întunecat din viaţa lui.

Şi ar trebui să îşi ceară scuze şi faţă de mine, că nu mi-a mărturisit niciodată că a fost condamnat penal pentru conducerea autoturismului sub influenţa alcoolului, în toate discuţiile pe care le-am avut atunci când a obţinut susţinerea mea pentru cele mai importante funcţii în stat", a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Premierul Florin Cîţu a declarat, sâmbătă, că niciodată nu trebuie amestecat alcoolul cu condusul şi că, după episodul de acum 21 de ani din Statele Unite ale Americii, şi-a învăţat lecţia.

El a povestit că în acea zi fusese ziua colegului său de cameră şi consumase bere.

"Cred că era o sâmbătă, era 3 decembrie. Fusese ziua colegului meu de cameră şi de acolo veneam. Doar ştiu că am depăşit, am băut îndeajuns ca să depăşesc limita legală. În rest nu ştiu exact... Cred că bere am consumat. (...)

Nu pot să duc 7 - 8 beri, dar am băut ca să depăşesc limita legală şi am fost oprit. Am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice şi am respectat toate procedurile legale pe care le aveam în statul Iowa", a arătat şeful Executivului.