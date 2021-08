Cîțu a anunțat pe cine ar vrea să pună ministru de Finanțe

Facebook/Dan Vîlceanu

Propunerea premierului Florin Cîţu pentru funcţia de ministru al Finanţelor este Dan Vîlceanu, preşedinte al PNL Gorj.

Şeful Executivului a anunţat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, că îi va solicita preşedintelui PNL, Ludovic Orban, convocarea Biroului Politic Naţional pentru viitoarea nominalizare la MFP.

"Am să îi cer dlui preşedinte (al PNL - n.red.) să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere - propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice", a declarat premierul Florin Cîţu.

În prezent, interimatul în funcţia de ministru al Finanţelor este asigurat de şeful Executivului.

Vîlceanu este unul dintre susținătorii lui Florin Cîțu, în lupta pentru șefia PNL. După apariția informației despre reținerea premierului din SUA, Vîlceanu a transmis pe Facebook un mesaj de susținere pentru șeful Guvernului.

"Știam că va apărea acest subiect în această campanie, pentru că în urmă cu aproximativ două luni anumiți colegi de partid se lăudau că au informația care îl va desființa pe Florin Cîțu. Nu există informație care să poată distruge un om asumat și care vorbește deschis despre orice subiect.

În plus, nimeni nu suportă mizeriile aruncate într-o campanie electorală. Așa au încercat unii și cu George W. Bush în campania electorală pentru alegerea președintelui SUA din 2000. George W. Bush a câștigat! Și Florin Cîțu va câștiga președinția Partidului Național Liberal", a scris Vîlceanu pe contul său de Facebook.