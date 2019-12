Orban explică modul în care a trăit cu 3.000 de lei pe lună: Sunt un om foarte modest

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că declaraţia sa de avere "spune totul" despre cariera pe care a avut-o în viaţa publică şi a afirmat că este un om "foarte modest".

Întrebat de jurnalişti dacă a trăit cu 3.000 de lei/lună, cum ar rezulta din declaraţia de avere publicată, Orban a răspuns afirmativ.

"Declaraţia de avere spune totul despre cariera mea în viaţa publică, despre cinstea mea, despre faptul că niciodată nu am acceptat să obţin venituri care nu mi se cuvin şi vă spun limpede că, de-a lungul ultimilor 30 de ani, mai mult de jumătate am deţinut funcţii publice şi, credeţi-mă ce vă spun, că din indemnizaţiile pe care le primeşti din funcţiile publice nu te poţi îmbogăţi, cel mult poţi să ai un trai decent", a spus Orban.

El a afirmat că nu are "aplecare spre a trăi pe picior mare".

"În primul rând, sunt un om foarte modest, nu am aplecare spre a trăi pe picior mare, ci, dimpotrivă, la fel este şi familia mea, suntem nişte oameni cât se poate de modeşti. Nu cred că asta e problema, problema este cât este de corect un om. Vă daţi seama, dacă după o carieră de 30 de ani în viaţa publică declaraţia mea de avere arată în acest fel, cred că oamenii trebuie să înţeleagă nu neapărat că sunt cel mai sărac premier, cum s-au grăbit unii să spună, ci că sunt poate cel mai cinstit şi cel mai corect premier, omul care, orice funcţie a deţinut, nu a făcut altceva decât să fie în serviciul public", a mai spus Orban.

Orban: „Pot spune chiar că sunt auster”

Ludovic Orban a fost întrebat și joi de către jurnaliști cum s-a descurcat cu acest venit.

”Sunt un om simplu, pot spune chiar că sunt auster și cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. În viață ai ani mai buni, ani mai răi, luni mai bune, luni mai rele. Nu întotdeauna trăiești strict din venitul pe care îl încasezi pe parcursul unui an, ci și din veniturile pe care le-ai avut anterior sau din alte cheltuieli”, a declarat Ludovic Orban.

„Eu sunt după 30 de ani de carieră în viața publică, perioadă în care am deținut funcții extrem de importante în statul român (...) și ce puteți vedea este că am trăit strict din indemnizația pe care am primit-o pentru funcțiile publice pe care le-am deținut și cred că acesta este lucrul cel mai important”, a adăugat Orban.

”Din faptul că au existat perioade în care nu am realizat venituri trebuie să rețineți că nu am fost să depun ajutor de șomaj. Iar faptul că unele companii au fost luate la vizor pentru că au îndrăznit să încheie contracte de muncă cu mine arată anormalitatea statului român”, a mai spus Ludovic Orban.



Orban susține că a trăit cu o sumă mai mică decât salariul mediu net

Suma pe care Ludovic Orban susține că a cheltuit-o lunar este mai mică chiar decât salariul mediu net.

Astfel, câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.082 lei în luna septembrie a acestui an, în creştere faţă de luna precedentă cu 38 lei (1,2%), a anunțat INS, la data de 7 noiembrie.

Ce avere are Ludovic Orban

Potrivit declaraţiei de avere, şeful Executivului, care are domiciliul în judeţul Ilfov, dispune de o casă de vacanţă dobândită în anul 2014. Imobilul are o suprafaţă de 200 de metri pătraţi şi este deţinut în co-proprietate cu soţia sa Mihaela Orban.

Totodată, premierul a mai trecut în declaraţia de avere un autoturism Volkswagen Passat fabricat în 2007, dar şi două depozite bancare, constituite în 2010 pe numele soţiei. Unul dintre depozite, deschis la Raiffeisen Bank, are o valoare de 5.535 euro, iar cel de-al doilea, la Banca Comercială Română, de 6.275 euro.

Din aceeaşi declaraţie de avere rezultă că Ludovic Orban a înregistrat în 2018 venituri nete de peste 37.000 de lei pentru consultanţă tehnică, din care 28.356 lei de la SC Revicond Canaltech SRL din comuna Riciu - judeţul Mureş, iar 9.000 de lei - de la S.C.P. Doru Trăilă & Asociaţii Bucureşti.