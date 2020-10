Orban, despre raportările greșite de la INSP: Se calculează raportat la datele de la Evidenţa Populaţiei

Premierul Ludovic Orban a declarat că indicele cumulat al cazurilor noi de COVID la mia de locuitori se calculează raportat la numărul persoanelor actualizat săptămânal de Evidenţa Populaţiei.

"Ieri a fost o dezbatere în media, aici, domnule ministru al Sănătăţii, şi dumneavoastră, şi domnul ministru Vela, şi eu am declarat public că numărul de persoane dintr-o localitate pe baza căruia se decide indicele este cel care există la Evidenţa Populaţiei. Se ştie că, săptămânal, în ziua de luni se actualizează pe baza datelor de la Evidenţa Populaţiei numărul de cetăţeni dintr-o localitate. De ce trebuie ţinut cont de acest indice, pentru că acesta este cel mai aproape de realitate, pentru că Evidenţa Populaţiei ştie foarte clar cine are domiciliu, cine are rezidenţă în localitatea respectivă. Vă rog să nu mai toleraţi ca angajaţi ai INSP să furnizeze informaţii publice care nu respectă deciziile noastre. Tocmai din acest motiv am decis împreună cu Ministerul de Interne să înscriem foarte clar acest lucru în anexa Hotărârii de Guvern ca să se ştie limpede că indicele se calculează raportat la populaţia care este actualizată săptămânal de către Evidenţa Populaţiei", a precizat Ludovic Orban, miercuri, în şedinţa de Guvern.

În vreme ce numărul de îmbolnăviri pare fară frână, autoritățile se contrazic și raportează diferit rata infectarilor. Adică, acel indicator vital, în funcție de care se decide, închiderea școlilor, de exemplu, sau impunerea carantinei.

Marți, Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat că Bucureștiul a trecut, în premieră, de 3 îmbolnăviri de Covid la mia de locuitori, ceea ce, teoretic, înseamnă trecerea la scenariul roșu. Doar că a luat în calcul un număr de locuitori diferit față de cifra folosită de Guvern, care a stabilit că rata de infectare este de 2,69.

Așa că deocamdată, școlile primesc elevi și nici nu se limitează deplasările. Dincolo de aceste bâlbe, boala se extinde în mare viteză și nu suntem departe de măsuri extreme.