Oprișan: Dragnea face pe stăpânul partidului. Mai greșește, dar e băiat bun

Inquam Photos / George Calin

Liderul Organizaţiei PSD Vrancea, Marian Oprişan, a declarat că la finalul lunii octombrie trebuie organizat congres pentru alegerea preşedintelui PSD şi că Liviu Dragnea s-a metamorfozat şi face pe stăpânul partidului.

„Unii se mai cred stăpâni, dar PSD funcţionează bine, Guvernul îşi face treaba pentru binele românilor. (...) Am propus restructurarea Guvernului pentru a nu mai trece prin furcile caudine de la Cotroceni. S-a considerat că e mai rapid aşa. Ce am avut de spus, am spus în interior”, a declarat Oprişan după şedinţa CEx, citat de News.ro.

Oprişan a precizat că la finalul lunii octombrie PSD trebuie să organizeze congres.

„În anul 2019 se finalizează mandatul lui Liviu Dragnea şi al conducerii şi trebuie organizat congres, la finalul lunii octombrie. (...)

Liviu Dragnea mai greşeşte şi el din când în când, dar e băiat bun”, a mai declarat Oprişan.

El a mai spus că are cu Liviu Dragnea „o relaţie principială, instituţională”.

„Eu sunt acelaşi Marian Oprişan. Liviu Dragnea adevărul e că de când a ajuns la Bucureşti s-a metamorfozat, în preşedintele cu anumite valenţe... Mai face din când în când pe stăpânul partidului”.

Comitetul Executiv al PSD a decis să îi propună pe Daniel Suciu la Ministerul Dezvoltării Regionale şi pe Răzvan Cuc la Ministerul Transporturilor.

