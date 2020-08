Omul de afaceri Mohammad Murad și-a anunțat candidatura la Primăria Constanța

Omul de afaceri Mohammad Murad, patron al unui grup hotelier şi preşedinte al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, a anunţat oficial că va candida ca independent la funcţia de primar al Constanţei.

Murad și-a anunțat candidatura cu ocazia unei festivităţi organizate, sâmbătă seara, pentru redeschiderea complexului Amfiteatru-Belvedere-Panoramic din staţiunea Olimp.

Mohammad Murad a declarat că va candida la funcţia de edil şef al muncipiului Constanţa sub sloganul ”Un primar care te ascultă”, sugerând că obiectivul său este să redea oraşului strălucirea de odinioară.

''Am promis că odată cu inaugurarea voi alege o opţiune dacă voi candida sau nu ... Da, răspunsul meu este voi candida la funcţia de primar al Constanţei... În viaţă, când asumi o răspundere şi ai un eşec, trebuie să îl asumi. Din păcate, clasa politică are un eşec şi în special în administraţia locală. Are un eşec pentru că nu am putut noi ani de zile, din toate punctele de vedere, să schimbăm lucrurile în aşa fel încât să nu fim miraţi cât de frumos este în Turcia, în Grecia, în Italia sau în Franţa", a afirmat Murad.

Citește și Cazinoul din Constanţa este în plin proces de transformare. Când se vor finaliza lucrările

”Nu am nevoie de bani”

Omul de afaceri a mai spus că, personal, este realizat din punct de vedere financiar, nu are nevoie de bani şi nimeni nu îl poate corupe, scopul său fiind să aducă în societate starea de normalitate.

''Constanţa va arăta ca acest loc pe care l-am inaugurat acum. Provin dintre oameni şi înţeleg. La mine nu există birou; biroul este şantierul, biroul este spitalul, este bătrânul care are nevoie să-l asculţi, şi îi voi asculta pe toţi. Eu voi candida sub sloganul ”Un primar care te ascultă” şi voi fi cel mai mare luptător împotriva sărăciei. Nu am nevoie de bani şi nimeni nu îmi poate oferi nimic care să mă corupă. Durerea mea este să aducem totul la o normalitate. Aşa cum spunea domnul preşedinte Iohannis, o să mergem să aducem lumea la normalitate'', a declarat Mohammad Murad.

Principalii contracandidaţi ai omului de afaceri sunt actualul primar în funcţie, Decebal Făgădău (PSD), senatorul Vergil Chiţac (PNL), deputatul Stelian Ion (USR), Mircea Dobre (PRO România) şi Claudiu Palaz (PMP).