O nouă zi de negocieri pentru formarea guvernului PNL-PSD-UDMR. Când vor partidele să vină cu noul Executiv în Parlament

Echipele de negociere ale PNL, PSD şi UDMR se reunesc, joi, de la ora 10.00, la Parlament, pentru a discuta alte domenii din programul de guvernare, respectiv muncă, sănătate, cultură şi cercetare.

Vineri, cele trei formaţiuni doresc să finalizeze programul de guvernare şi structura Guvernului, urmând ca în week-end, forurile statutare să valideze noua formulă de guvernare.

Preşedintele Klaus Iohannis ar urma să cheme partidele la consultări la începutul săptămânii viitoare, iar votul în Parlament este dorit de liberali şi social-democraţi cel târziu miercuri.

Miercuri, PNL şi PSD au avut negocieri pe capitolul economic din programul de guvernare, acolo unde există şi cele mai multe discrepanţe între viziunile celor două partide. PSD doreşte majorări de pensii, salarii şi alocaţii, precum şi introducerea impozitării progresive în România, în timp ce liberalii spun că nu vor renunţa la principiul potrivit căruia taxele nu vor creşte.

Joi sunt aşteptate discuţii la fel de aprinse pe capitolul muncă şi sănătate. PSD are o serie de propuneri pentru gestionarea pandemiei, care vizează testarea extinsă şi vaccinare.

Social-democraţii vor reanalizarea restricţiilor şi întărirea imediată a capacităţii de răspuns a sistemului sanitar, prin înfiinţarea a minimum 1.500 paturi ATI în 30 de zile, stocuri de urgenţă suplimentate şi resursă umană atrasă.

PSD mai spune că doreşte susţinerea campaniei de vaccinare, printr-o abordare onestă faţă de populaţie, iar coerciţia să nu fie impusă demagogic prin diverse artificii legislative. De aceea, se propune regândirea conceptului campaniei de informare privind vaccinarea, adaptarea acesteia pentru diversele categorii sociale, dar şi în funcţie de zonele ţării (rural-urban).

Şi la capitolul muncă se va deschide din nou subiectul majorărilor de venituri. PSD a cerut aplicarea imediată a Legii 127/2019 cu indexarea de la 1 decembrie a tuturor pensiilor cu 11% şi creşterea indemnizaţiei sociale minime cu 200 de lei la 1.000 lei/lună, precum şi creşterea alocaţiilor pentru copii de la 1 decembrie 2021 la nivelul stabilit prin Legea 14/2020.

PNL, prin vocea lui Florin Cîţu, a anunţat că este imposibil ca aceste venituri să crească de la 1 decembrie, pentru că aceste sume nu apar în bugetul pe 2020.

Cîţu a arătat că sunt discuţii despre creşterea pensiilor, creşterea salariilor, creşterea alocaţiilor.

”Noi suntem de acord, am crescut pensiile, am crescut salariile, am crescut alocaţiile într-o perioadă de criză majoră, când nimeni nu făcea acest lucru în Europa şi o să o facem şi acum în contextul traiectoriei deficitului pe care noi deja l-am anunţat”.

Despre indexarea pensiilor, Cîţui arăta că din decembrie nu se poate face nicio indexare.

”Nu avem când. Nu ai buget, nu ai când să faci aşa ceva, ele nu sunt bugetate. Bugetul pentru anul acesta nu are această creştere”, afirma preşedintele PNL, miercuri.

Toate elementele în contradictoriu dintre cele două partide vor fi rezolvate la nivel politic, a afirmat Gheorghe Flutur.