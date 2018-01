Noul ministru al Educației, Valentin Popa: ”Am făcut dezacorduri datorate emoţiilor”

Valentin Popa, propus pentru Ministerul Educaţiei, a recunoscut că a făcut de-a lungul timpului ''dezacorduri, bâlbe şi greşeli gramaticale'', însă acestea au fost cauzate de emoţii.

"A apărut un colaj de afirmaţii extrase din discursurile mele din ultimii ani. Nu mă pot exprima exact despre acest colaj, dar recunosc că, în ultimii 6 ani, de când am fost rector, am făcut dezacorduri, bâlbe, greşeli gramaticale, în general datorate emoţiilor. Nu neg că am făcut în trecut astfel de greşeli. Cine nu mai greşeşte? Oare mai găsim o persoană publică, care în ultimii ani să nu aibă astfel de dezacorduri? Afirm cu tărie că trebuie să am un limbaj perfect, mă voi strădui să îl am", a spus Popa, după audierile din Parlament, conform Agerpres.

El a afirmat că acel colaj apărut în mediul online nu a fost falsificat.

În ceea ce priveşte cuvântul ''pamblică'' folosit greşit de Valentin Popa în spaţiul public, el a arătat că în Moldova se foloseşte acest cuvânt, fiind un regionalism. "Întotdeauna am vorbit aşa şi sunt mândru că sunt bucovinean şi voi folosi în continuare aceste regionalisme", a adăugat Valentin Popa.

Trei parlamentari liberali au protestat, luni, înaintea şedinţei comune a comisiilor parlamentare de specialitate, tăind o panglică tricoloră în faţa ministrului propus pentru portofoliul educaţie.

În deschiderea şedinţei comune ale celor două comisii, cei trei liberali, printre care deputaţii Florin Roman şi Laurenţiu Leureanu, au prezentat o panglică tricoloră pe care apoi au tăiat-o în faţa ministrului propus pentru portofoliul Educaţiei o parte din aceasta lăsând-o chiar pe monitorul din faţa lui Valentin Popa.

De asemenea, senatorul USR Mihai Goţiu i-a făcut cadou lui Popa o carte de gramatică.

Ministrul propus pentru portofoliul Educaţiei, Valentin Popa, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au înregistrat 22 de voturi ''pentru'' şi 12 ''împotrivă''.