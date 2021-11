Nicuşor Dan: Mă voi vaccina după ce voi face o serie de teste

StirilePROTV

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că se va vaccina după ce va face o serie de teste pentru care nu a avut timp deocamdată, deoarece trebuie să se ocupe de urgenţe legate de administraţia locală.

"Mă voi vaccina după ce voi face un număr de teste pe care nu am apucat încă se la fac, pentru că există nişte urgenţe acum, care sunt mai importante pentru bucureşteni. (...) Am spus că mă voi vaccina", a precizat edilul într-un interviu difuzat duminică de Digi 24.

Nicuşor Dan a respins informaţiile conform cărora întâlnirea cu premierul Florin Cîţu de joi ar fi fost mutată de la Guvern la sediul PNL din cauza faptului că nu avea certificat verde la momentul respectiv.

"M-am dus la Guvern şi acolo, când intram pe scări, am stat o secundă de vorbă cu doctorul Arafat, care venea şi el la guvern. Am fost anunţat că întâlnirea are loc la (...) sediul PNL", a spus el.

Nicuşor Dan a menţionat că, în cazul în care întâlnirea ar fi avut loc la Guvern, ar fi avut posibilitatea să se testeze la Palatul Victoria.

"Dacă întâlnirea ar fi avut loc acolo (la Guvern - nr.) m-aş fi testat acolo şi aş fi intrat la acea întâlnire. Numai că nu acesta a fost motivul pentru care întâlnirea s-a mutat. (...) Există instituţii, printre care Guvernul României, care au această facilitate (de testare - n.r.)", a spus primarul.

El a declarat că nu şi-a pus problema obţinerii certificatului verde şi că acesta nu îi este solicitat la intrarea în PMB, având în vedere că Primăria este locul său de muncă. Nicuşor Dan a reamintit că a trecut prin boală, menţionând că primul test pozitiv l-a făcut în jurul datei de 20 aprilie, iar de la momentul respectiv au trecut mai mult de şase luni.

"Nu mi-am pus problema să îmi obţin certificat verde, pentru că viaţa mea înseamnă să mă trezesc de dimineaţă, să mă duc la 9.00 la Primărie şi să stau până la 9.00 la primărie", a precizat edilul.

În ce priveşte o eventuală obligativitate a vaccinării angajaţilor de la stat care interacţionează cu publicul, Nicuşor Dan a declarat că aceasta este "o dezbatere complexă, care este de competenţa Parlamentului".

"Eu sunt o autoritate locală, care încearcă să rezolve chestiuni de natură locală. Asta este competenţa pe care mi-au dat-o oamenii, prin vot. (...) În condiţiile în care există o dezbatere complexă la un organ naţional, prefer să nu interferez cu această dezbatere, pentru care, probabil, aş avea nevoie de un proces de reflecţie pe care nu am avut timp să îl fac. (...) Eu sunt un om responsabil, care încearcă să rezolve problemele cu care a fost învestit. În momentul aceasta, problemele cu care am fost învestit cred că sunt mult mai importante decât persoana mea şi ceea ce ţine de persoana mea", a spus el.

Edilul general a mai precizat că nu a cerut o evidenţă a numărului de persoane vaccinate la nivelul PMB sau al instituţiilor din subordine.