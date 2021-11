VIDEO. Nicușor Dan a intrat în Ministerul Transporturilor cu un test PCR negativ. Primarul Capitalei nu este vaccinat

Facebook / Vitalie Cojocari

Nicușor Dan a intrat vineri în sediul Ministerului Transporturilor după ca a prezentat un test PCR negativ. Primarul Capitalei nu este vaccinat și a avut nevoie de acest document pentru a intra în instituție, conform restricțiilor în vigoare.

Nicușor Dan a mers la Ministerul Transporturilor ca să semneze acordul dintre primăria București și ministerul Transporturilor privind construirea unor drumuri noi de acces în București.

El a prezentat la intrare dovada unui test PCR negativ, în lipsa unui certificat verde.

Informația a fost publicată de corespondentul Știrilor PRO TV, Vitalie Cojocari, pe pagina sa de Facebook.

Citește și Nicuşor Dan: Primăria şi Guvernul vor plăti cel puţin două treimi din preţul gigacaloriei

Cu doar o zi în urmă, primarul general al Capitalei nu a putut intra în sediul Guvernului pentru că nu are certificat verde, conform unor surse politice. Prin urmare, întâlnirea care viza problema termoficării în București s-a mutat la sediul PNL.

După câteva ore, edilul a spus că întâlnirea s-a mutat la sediul PNL din alt motiv, nu pentru că nu ar fi avut el voie să intre în guvern.

”Nu am în momentul ăsta (certificatul verde, n.red.), dar nu acesta este motivul pentru care am venit aici. Am ajuns acolo şi mi s- a comunicat că întâlnirea s-a mutat aici şi am luat maşina şi am ajuns aici”, a spus Nicuşor Dan, la sediul PNL Bucureşti, conform News.ro.

Amintim că Nicușor Dan a declarat public că a avut boală în mai, doar că de atunci a trecut perioada celor șase luni care să îi permită accesul în instituții publice cu certificat verde.

În declarațiile publice, primarul general al capitalei a spus că nu este antivaccinist.

Într-un interviu oferit recent lui Vitalie Cojocari, edilul a spus că încă nu a reușit să se vaccineze pentru că s-a infectat și nu a reușit să-și facă analize, dar se va imuniza în curând, fără să precizeze când anume.