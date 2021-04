Nicușor Dan, după respingerea bugetului: Aştept de la USR PLUS propria variantă de buget

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, se declară "total nemulţumit" că începerea investiţiilor şi plata datoriilor riscă să întârzie, având în vedere că, în şedinţa CGMB de miercuri, bugetul Bucureştiului pe anul 2021 nu a fost aprobat.

Bugetul a fost votat în ședința de miercuri doar de consilierii PNL și PMP.

"Azi, în şedinţa Consiliului General, bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti pentru 2021 nu a obţinut numărul de voturi necesare. Sunt total nemulţumit că începerea investiţiilor şi plata datoriilor riscă să întârzie, iar asta din motive greu de înţeles pentru oricine", a scris edilul Capitalei pe pagina sa de Facebook.

El menţionează că a propus un buget "care a fost dezbătut timp de şase săptămâni cu partenerii din grupurile PNL, PMP şi USR PLUS" şi avea toate motivele să creadă "că lucrurile merg în direcţia bună".

"Acum, însă, consilierii generali USR PLUS au decis să nu mai susţină bugetul, el obţinând doar voturile PNL şi PMP în şedinţa de azi. Având în vedere această situaţie, aştept de la USR PLUS propria variantă de buget, care să respecte pe deplin obiectivele de investiţii deja discutate, viziunea de dezvoltare pe care o susţinem împreună şi dorinţele bucureştenilor şi, în acelaşi timp, să nu arunce Primăria Capitalei în incapacitate de plată. Fac un apel la înţelepciune şi echilibru şi am toată deschiderea să mă aşez din nou la masă ca să rediscutăm bugetul, excluzând însă orice condiţionalităţi care nu au legătură cu bugetul. Bucureştenii nu trebuie să pătimească în continuare din cauza unor ambiţii nerezonabile", subliniază primarul Capitalei.

În urma unei şedinţe care a durat mai mult de trei ore, proiectul de buget al Capitalei a înregistrat 17 voturi "pentru", 22 "împotrivă" şi 14 abţineri.