Negocierile pentru nominalizarea unui nou ministru pentru portofoliul de la Apărare nu s-au încheiat în coaliție

Inițial, social-democrații le-au propus liberalilor chiar un schimb de ministere, dar acum, s-au răzgândit.

Marcel Ciolacu a anunțat că PSD va veni, în scurt timp, cu o nouă propunere.

"În momentul acesta Ministerul Apărării are la conducere omul care a condus acel minister şi a fost şeful de stat major. Nu este o problemă în acest moment. O să venim o decizie împreună cât de curând. Cred că cel mai important este că astăzi domnul prim-ministru are toată susţinerea noastră, a mea personală. (...) Nu consider că este o abordare serioasă un eventual troc, dar are loc o discuţie în Coaliţie", a spus Ciolacu.

A făcut astfel referire la propunerea colegilor lui de a face o rocadă între ministere cu cei de la PNL.

Pe de altă parte, o negociere în coaliție nu va putea avea loc nici joi, pentru că premierul Nicolae Ciucă este la Bruxelles.

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a anunţat, pe 24 octombrie, că a demisionat din funcţie.

"În cursul acestei dimineţi, am înaintat prim-ministrului României, Nicolae Ciucă, demisia mea din funcţia de ministru al apărării naţionale", a scris Dîncu, pe Facebook.

În prezent, interimatul este asigurat de către premierul Nicolae Ciucă.

