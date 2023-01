O echipă PNL condusă de Dan Motreanu se va ocupa de rotaţia prim-miniştrilor din luna mai

Anunțul a fost făcut de liderul PNL Nicolae Ciucă.

„Primul subiect a fost cel legat de analiza la un an şi două luni de guvernare, analiza activităţii guvernamentale şi politice şi elementele pentru ceea ce urmează să se deruleze la nivelul partidului astfel încât să putem să avem un obiectiv până la rocada guvernamentală din luna mai şi un alt slot de timp, cel referitor la anul preelectoral şi pregătirea pentru anul electoral 2024. Am scos în evidenţă elementele care au generat stabilitate la nivelul României, stabilitate atât în ceea ce priveşte activitatea în coaliţie, cât şi stabilitate la nivelul activităţii guvernamentale.”, a declarat Nicolae Ciucă, luni, la finalul BPN al PNL.

El a adăugat că echipa PNL condusă de Motreanu va elabora strategia pentru rotaţia prim-miniştrilor din luna mai.

”Am ţinut cont de măsurile pe care le-am luat pentru sprijinirea populaţiei vulnerabile. Am discutat orientările legate de abordarea politică. Am luat decizia ca până la finalul lunii februarie, când vom avea următorul BPN, sub autoritatea prim-vicepreşedintelui Dan Motreanu să se constituie un grup la nivelul PNL care să elaboreze o strategie şi plan de implementare a strategiei, plan care va fi dezbătut şi aprobat în viitorul BPN. Sunt de menţionat aspectele legate de grija pe care trebuie să o avem în continuare pentru a putea asigura o cuprindere a tuturor necesităţilor, fie că vorbim de educaţie, siguranţă şi toată această strategie va veni cu posibile adaptări doctrinare şi ideologic”, a completat Ciucă.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 30-01-2023 15:53