Ministrul Energiei: România va produce, în anii următori, energie electrică pe bază de cărbune la capacitate maximă

"România va fi independentă energetic. Mergem înainte, investim strategic, iar ţara noastră va avea independenţă şi securitate energetică. Indiferent de cât de tare vor falsa trompetele ruseşti! Ca să fie foarte clar: în următorii ani, România va produce energie electrică pe bază de cărbune la capacitate maximă, pentru a trece peste această criză. Nu se închide nimic din ceea ce funcţionează. Dar nu vom înlocui importul de gaze ruseşti cu importul de cărbune rusesc!", a punctat ministrul Energiei.

El a reamintit, în context, decizia autorităţilor de a investi într-o centrală nouă care va produce energie electrică folosind gaz românesc.

"Aş dori ca trompetele ruseşti să răspundă la câteva întrebări legitime: cu ce cărbune ar putea funcţiona o termocentrală pe huilă, în condiţiile în care întreaga producţie de huilă a României asigură funcţionarea centralei de la Paroşeni (de 4 ori mai mică) doar pentru 2 - 3 zile pe săptămână? Trompetele ruseşti ar răspunde: Rusia!!! Rusia!!! Rusia!!! Să nu uităm că termocentrala de la Mintia nu are autorizaţie de mediu şi suntem în proces la CJUE pentru faptul că am ţinut-o deschisă până în 2021! De aceea am decis să investim într-o nouă centrală care va produce energie electrică folosind gaz românesc. Acest cântec fals intens promovat în spaţiul public ne arată oare că trompetele ruseşti sunt deranjate că am început să scoatem gazele din Marea Neagră şi vom avea suficient gaz românesc, inclusiv pentru producerea de energie electrică, şi astfel nu vom importa de la ruşi? Da, ne bazăm pe resursele româneşti. Sunt oare disperate trompetele ruseşti că România construieşte cu partenerii strategici americani, canadieni şi francezi reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă şi cu americanii SMR-uri", arată ministrul în postarea de pe pagina sa de socializare.

Criza energetică a forțat mai multe state europene să redeschidă centralele energetice pe cărbune, în pofida temerilor legate de mediu.

Guvernele din Europa caută astfel să-şi reducă dependenţa energetică faţă de Rusia. Moscova şi-a redus semnificativ livrările şi există temeri că aprovizionarea ar putea fi oprită în toată Europa.

Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind decarbonizarea sectorului energetic

Guvernul român a adoptat săptămâna trecută, la propunerea ministerului Energiei, Ordonanţa de Urgenţă privind decarbonizarea sectorului energetic, un jalon din PNRR, având în vedere că eliminarea etapizată a centralelor electrice pe bază de lignit şi huilă constituie un element de reformă al Componentei C6. Energie, din cadrul Pilonului I Tranziţia verde a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, anunţă ministerul într-un comunicat oficial. Ministrul Virgil Popescu a afirmat că ordonanţa privind decarbonarea sistemului energetic este jalon în PNRR, care îşi propune să elimine, etapizat, cărbunele din mixul energetic, până în 2032.

Prin proiectul de act normativ se stabileşte cadrul legal general pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producţiei de energie electrică pe bază de lignit şi huilă, termenele pentru închiderea şi conservarea grupurilor energetice cu funcţionare pe lignit şi huilă, şi măsuri inclusiv pentru asigurarea rezervei tehnice necesare funcţionării sigure şi stabile a Sistemului Electroenergetic Naţional, potrivit News.ro.

Se vor retrage din exploatare şi se vor conserva corelat cu punerea în funcţiune a investiţiilor în capacităţi pe gaze naturale şi surse regenerabile de energie.

La carierele unde încetează activitatea minieră de exploatare a lignitului vor fi executate lucrări de închidere definitivă şi ecologizare, în considerarea faptului că activitatea de exploatare a lignitului a avut impact asupra componentelor de mediu, cel mai afectat fiind solul.

De asemenea, minele de huilă închise pot fi incluse în circuitul turistic, cu repectarea prevederilor legale în vigoare privind siguranţa şi securitatea vizitatorilor.

