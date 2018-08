Ministrul Carmen Dan îl provoacă pe Iohannis să ”reproducă lozinca” anti-PSD

Agerpres

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a reacționat sâmbătă la atacul preşedintelui Klaus Iohannis, după ce șeful statului a criticat Poliția pentru scandalul legat de plăcuțele de înmatriculare cu mesaj obscen la adresa PSD.

Astfel, ministrul Carmen Dan l-a provocat pe președintele României să ”reproducă lozinca respectivă”.

"Dacă domnia sa consideră că acum opiniile anti-PSD trebuie să conţină cuvinte obscene, atunci l-aş provoca, cunoscându-i eleganţa pe care vrea să o afişeze, pe care nu o are, dar repet, pe care vrea să o afişeze, să ne reproducă şi nouă lozinca respectivă.

Eu înţeleg faptul că printr-o încercare de reabilitare a PNL domnul preşedinte lansează critici dure la adresa Guvernului actual, însă acest lucru nu poate justifica acceptarea unor mesaje obscene în public, chiar şi dacă acestea au caracter politic, a spus ministrul Afacerilor Interne, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Reacția sa vina la scurt timp după ce preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, la Consiliul Naţional al PNL, că cei aflaţi la putere au început "acţiuni de neimaginat" şi a criticat faptul că "persoane care îşi expun opinia anti-PSD sunt luate în plină zi de Poliţie".

”Au început acţiuni de neimaginat. Persoane care îndrăznesc, atenţie, să-şi expună public opinia anti-PSD sunt luate în plină zi de Poliţie.

Aşa ceva nu s-a mai întâmplat în România din anii întunecaţi ai comunismului. Acolo am ajuns? Să ne întoarcem de unde am plecat? Acolo am ajuns să dăm cu piciorul la ce au construit generaţii de români?

Acolo am ajuns să dăm cu piciorul la bunăstarea românilor, la imaginea ţării, la însăşi esenţa, coeziunea între români? Eu vă spun că nu”, a spus Iohannis la Consiliul Naţional al PNL.

Astfel, șeful statului a făcut aluzie la scandalul dintre Brigada de Poliție Rutieră și șoferul Răzvan Ștefănescu, care a venit din Suedia în România cu plăcuțe de înmatriculare care aveau un mesaj obscen la adresa PSD.

