Ministra Educației, despre comentariile de pe contul ei de Facebook: „Nu sunt șterse, sunt moderate”. Ce a spus anterior

„Mesajele de pe Facebook nu sunt şterse, ele sunt moderate, ca la orice cont public. Spaţiul de social media, spaţiul Facebook este, conform deciziilor instanţelor, un spaţiu public. Aşa cum nu înjurăm pe stradă şi nu lăsăm înjurături pe pereţii şcolilor si ai caselor, aşa nu putem lăsa un cont de ministru, care este citit de către elevii din toată ţara, cu măscări sau cu înjurături. Nu am spus niciodată că acele comentarii negative sunt moderate”, a afirmat Ligia Deca, vineri, la Sinaia, potrivit News.ro.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a fost înregistrată, joi, la un eveniment organizat de Salvați Copiii, în timp ce se arată deranjată de comentariile negative care o vizează şi care sunt postate pe internet.

„În înregistrarea audio publicată pe portalul b1tv.ro, se aude cum Deca povesteşte că angajaţii „de la Comunicare” din cadrul ministerului şterg aceste comentarii. „Cu toate acestea, dacă n-apucă colegii mei să le şteargă suficient de repede, mă încarc negativ. Am o zi proastă!”, marturisea Deca.

„Atunci când postez ceva referitor la activitatea mea de ministru… Sigur, colegii mei de la Comunicare se ocupă să şteargă astfel de lucruri, dar sunt foarte multe înjurături, atacuri la persoană, neadevăruri, chestiuni care ţin de caracteristicile mele fizice sau de cum mă îmbrac sau de familia mea şi aşa mai departe. Şi eu sunt un adult care ştiu mecanismul psihologic care generează astfel de chestiuni, ştiu că nu e vorba despre mine şi, cu toate acestea, dacă n-apucă colegii mei să le şteargă suficient de repede, mă încarc negativ. Am o zi proastă!”, mai spunea Ligia Deca.

Legea salarizării unitare nu există, așa că se merge pe estimări

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a afirmat vineri, la Sinaia, că discuţiile despre buget sunt în curs, punctând că doar pentru cheltuielile salariale se estimează un plus de 15 miliarde de lei faţă de bugetul de anul trecut.

„Avem în curs discuţia pentru bugetul de anul viitor, avem o estimare, de exemplu, ceea ce înseamnă cheltuielile salariale în plus pentru respectarea angajamentelor legale luate odată cu creşterile salariale din luna iunie. Avem un plus de 15 miliarde de lei numai pe creşterile survenite în acest an faţă de bugetul de anul trecut. Discutăm per ansamblu, bugetul este în elaborare şi avem un dialog tehnic pe acest subiect", spune ea, potrivit Agerpres.

În plus, ministrul a precizat că nu este finalziată Legea salarizării unitare, astfel că se va merge pe estimări în ceea ce privește majorarea salariilor profesorilor.

„(...) Acum se discută, în funcţie de proiecţia de buget pentru anul următor, care vor fi creşterile posibile. Noi ne dorim ca toate angajamentele făcute personalului din învăţământ să poată fi respectate pentru a încuraja ca cei mai buni absolvenţi să intre în profesie şi pentru a încuraja performanţa la clasă. Este clar că, neavând Legea salarizării unitare, care este gestionată în elaborarea sa de către Ministerul Muncii, va trebui să se meargă pe o estimare şi de aceea avem aceste discuţii în curs cu federaţiile sindicale ca, în funcţie de bugetul de anul viitor, să putem stabili împreună cu reprezentanţii personalului din învăţământ care va fi această creştere", a spus ministrul.

