Melodie a unei formaţii simbol pentru cultura gay, folosită la Congresul PSD

Discursul Vioricăi Dăncilă la Congresul Extraordinar al PSD a fost deschis cu o melodie a formaţiei Right Said Fred.

Congresul extraordinar al PSD a început sâmbătă, la Sala Palatului din Bucureşti, în prezenţa a aproximativ 4.000 de delegaţi. Viorica Dăncilă a intrat în sală pe melodia „Stand up (for the champions)” şi a făcut o baie de mulţime.

"Stand Up (For the Champions)" este o melodie a trupei britanice Right Said Fred, cunoscută ca una dintreformaţiile simbol ale comunităţii gay. Liderul trupei, Richard Fairbrass, este un cunoscut activist pentru drepturile persoanelor gay şi a moderat emisiunea Gaytime TV la BBC.

La referendumul pentru familie, unii lideri PSD s-au poziţionat de partea Coaliţiei pentru Familie. De pildă, Şerban Nicolae a afirmat, după invalidarea scrutinului, că ”Rezultatul referendumului chiar este o victorie a homosexualilor”.